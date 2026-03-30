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Sophie Turner sufre fuerte accidente en set de ‘Tomb Raider’ y detienen la producción (así ha sido su duro entrenamiento)

Sophie Turner se ha entregado por completo al papel de Lara Croft, pero la intensa exigencia física del personaje ha llevado al límite su cuerpo.

Marzo 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
Sophie Turner sufre accidente en set de Tomb Rider y pausan la producción

Sophie Turner sufre accidente en set de Tomb Rider y pausan la producción

Getty Images

A principios de enero arrancó la producción de la nueva serie de Tomb Raider, inspirada en las aventuras de la intrépida arqueóloga Lara Croft, con Sophie Turner como protagonista; sin embargo, se ha tenido que poner en pausa de forma temporal.

De acuerdo con medios internacionales, la actriz ha sufrido una lesión y por seguridad, se han tenido que poner en pausa las grabaciones durante su recuperación, lo que ha generado incertidumbre en el set, donde se teme lo peor.

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Sophie Turner sufre accidente en set de Tomb Rider y pausan la producción

A través de un comunicado difundido en el medio Deadline, se dio a conocer que Turner había sufrido un accidente en el set durante el rodaje en Reino Unido, por lo que se ha pausado la producción para su recuperación.

Sophie Turner sufrió recientemente una lesión menor”, indicó un portavoz de Amazon MCM Studios. “Como medida de precaución, la producción se ha pausado brevemente para darle tiempo a recuperarse. Esperamos reanudar la producción lo antes posible”.

Hasta el momento se sabe que Sophie podría regresar al set en un par de semanas, mientras que el equipo técnico y de producción seguirá percibiendo su sueldo; sin embargo, algunos ven el panorama un poco más oscuro.

¿Qué pasará con la serie Tomb Rider si Sophie Turner no se recupera?

De acuerdo con el medio británico The Sun, el parón de la producción podría prolongarse hasta seis meses, y parte del equipo teme que Sophie no pueda regresar al proyecto y que tenga que ser remplazada.

Ha sido un caos en el set y ahora el programa entero está en peligro”, declaró un informante. “Sophie se ha volcado en el papel, pero la agotadora exigencia física de ser Lara Croft ha hecho que lleve su cuerpo demasiado lejos”, agregó el informante.

Algunos incluso especulan la posibilidad de que Turner sea reemplaza; sin embargo, es una situación complicada para la producción, ya que ya ha filmado gran parte del material.

Muchos en el set temen que Sophie tenga que ser reemplazada por completo, ya que quizás no se recupere a tiempo. Ha sido un papel enormemente físico y la ha llevado al límite. Pero ya se ha rodado tanto que está causando un verdadero dolor de cabeza a los productores”, concluyó.

La lesión de Sophie Turner y el entrenamiento para convertirse en Lara Croft

La lesión que frenó el rodaje no sería un hecho aislado, ya que Sophie reveló a inicios de año una condición preexistente detectada mientras filmaba Tomb Raider.

La actriz se sometió a un intenso entrenamiento, ocho horas diarias, cinco días a la semana, para interpretar a Lara Croft, rutina que habría sacado a la luz el problema.

Me enteré de que tengo un problema de espalda crónico. Me ha llevado meses y meses y meses ponerme en buena forma”, declaró en The Julia Cunningham Show.

La serie basada en la franquicia Tomb Raider comenzó su producción en enero y fue creada por Phoebe Waller-Bridge, conocida por Fleabag, quien comparte el rol de showrunner con Chad Hodge. El elenco incluye a Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, Paterson Joseph y Celia Imrie, entre otros.

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