¿Quiere más hijos con Justin? Este es el número de hijos que quiere tener Hailey Bieber con el cantante

Justin Bieber y Hailey Bieber se han convertido en una de las parejas más mediáticas y polémicas de Hollywood, y es que tras protagonizar varios escándalos, la pareja se convirtió en padres por primera vez en agosto de 2024.

El pequeño Jack Blues, de 19 meses, cambió por completo la dinámica familiar de la modelo y el cantante, mejorando por completo su relación como pareja para ser unos mejores padres, y aunque Hailey trata de mantener su vida personal de bajo perfil, recientemente reveló detalles del futuro que espera construir junto a Justin.

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Hailey Bieber revela cuántos hijos quiere tener con Justin Bieber

En una entrevista publicada el 14 de abril por la revista Interview, la fundadora de Rhode Skin, habló abiertamente sobre la maternidad, el crecimiento de su familia y sus planes a futuro junto a su esposo y su deseo de tener más hijos.

“Definitivamente quiero más de uno, pero me lo estoy tomando con calma, uno a la vez”.

Sin embargo, la modelo y empresaria aún no tiene un número de hijos definido: “algunos días quiero dos; otros días quiero cinco”.

¿Cómo ha sido la maternidad para Hailey Bieber?

Hailey también confesó que su deseo de ser madre no es algo nuevo, la modelo confesó que formar una familia siempre formó parte de su proyecto de vida y uno de sus deseos más anhelados, razón por la que está disfrutando a lo grande esta nueva etapa.

“Es muy divertido. Me encanta ser mamá”, expresó con naturalidad. “Siempre supe que quería ser madre, desde pequeña. Siempre me imaginé teniendo hijos”.

La modelo ha cambiado su rutina para priorizar el tiempo con su hijo de 19 meses, destacando los momentos de la mañana como los más especiales del día a día, pues ha confesado que disfruta su energía al despertar y organiza su día para acompañar de cerca su crecimiento.

La rutina de Hailey inicia temprano, alrededor de las 7:00 de la mañana para coincidir con la de su hijo, que se despierta alrededor de las 7:30, y con quien comparte momentos como la preparación del café.

Después de ese tiempo en familia, Hiley continúa con sus entrenamientos, equilibrando maternidad y autocuidado.