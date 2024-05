Ellos son los ex novios de Hailey Bieber

Aunque con ninguna otra celebridad se le vio tan cercana y entusiasmada, ellos habitaron alguna vez el corazón de la esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber.

Luego de tener una vida privada un tanto complicada, influida por la fama y la fortuna, en 2018 y tras dos meses de relación, Justin Bieber decidió darse el sí ante el altar frente a Hailey Baldwin.

Desde entonces, forman parte de las parejas más entrañables de Hollywood, a pesar de que el cantante se encuentra en una breve pausa en su carrera después de haber sido diagnosticado con parálisis en la mitad del rostro debido a una infección bacteriana, motivo por el cual canceló su gira ‘Justice World’ en 2023.

Desde entonces, la pareja conformada por Justin y Hailey se ha dedicado a otras cosas como enriquecer su relación, practicar hockey y ahora serán padres, así lo anunciaron esta tarde de jueves a través de sus cunetas oficiales de Instagram.

Aunque la noticia sí generó una no reacción de Selena Gómez, ex pareja del cantante, en realidad esa publicación no decía nada sobre la noticia y en Cosmopolitan sospechamos que ese fue el contundente mensaje: la mano de Selena Gómez tomada de la mano de Benny Blanco.

En fin, ¿cuál ha sido la reacción de los ex novios de Hailey?

Luke Hemmings

Aunque la relación nunca fue confirmada por la pareja, en 2015 se les vio juntos en más de una ocasión. La modelo y el guitarrista de 5 seconds of summer fueron captados en diversas ocasiones felizmente acompañados.

Cameron Dallas

Luego de trabajar en una campaña para Carolina Herrera, Hailey y Cameron salieron durante algún tiempo, incluso asistieron juntos a la MET Gala de 2017. Sin embargo, fueron presa de la maldición de las parejas que asisten a la red carpet y terminaron tiempo después.

Jordan Clarkson

A pesar de que Jordan Clarkson es ex novio de la mejor amiga de Hailey, Kendall Jenner, en 2017 la modelo y el deportista mantuvieron una fugaz relación cercana.

Shawn Mendes

Una vez más, Kendall Jenner estaba en medio de la ecuación, pero esta vez la hizo de cúpido entre Shawn y Hailey. Sin embargo, su relación no funcionó ya que, de acuerdo a fuentes cercanas a ellos, la relación fue sumamente intensa por lo que prefirieron dejar las cosas por la paz.

Cabe destacar que hasta ahora ninguno de los ex novios de Hailey Baldwin ha reaccionado a la noticia del embarazo del matrimonio Bieber.