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¿Quiénes están en la exclusiva lista de invitados para la MET Gala 2026?

¡Paren todo! Ya salieron los primeros nombres para la MET Gala 2026. Entérate de quiénes caminarán por la alfombra roja más exclusiva del año.

Marzo 17, 2026 • 
Scarlet Valencia
Zendaya y Jlo met gala

Ya salieron los primeros nombres para la MET Gala 2026.

Getty Images

El Costume Institute ya reveló la temática para este año del MET Gala: Costume Art. El evento, como siempre, será celebrado el primer lunes de mayo 2026, pero olvídate de los vestidos que solo buscan verse bien en la foto; este año, la alfombra roja del Metropolitan Museum of Art se convertirá en una galería viviente donde la estructura, el concepto y la técnica artesanal serán los únicos protagonistas.

Estar en esa lista de invitados no es solo un privilegio; es la validación de que tu imagen y tu carrera tienen un peso artístico real en la sociedad actual.

Esta es la lista que se filtró en redes sociales

Lista invitados MET gala 2026
Lista invitados MET gala 2026
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Instagram @metgalaofficial_

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También suenan fuerte nombres como Rihanna, Dua Lipa y el regreso de Bella Hadid. La gran duda: ¿veremos a las Kardashian completas o la lista se volverá aún más selectiva este año?

Claro que habrá que esperar hasta ese día para confirmar si esta lista es 100% oficial.

De una cena de 50 dólares al trono de la moda

La primera gala se celebró en 1948, fundada por Eleanor Lambert para recaudar fondos para el museo.Era un evento exclusivo para la élite de Nueva York; una cena de medianoche donde la entrada costaba solo 50 dólares (una cifra ridícula comparada con los más de 50,000 dólares que cuesta hoy un asiento).

El verdadero cambio ocurrió en 1973 cuando la legendaria editora Diana Vreeland tomó las riendas y decidió que las exposiciones debían tener un concepto. Fue ella quien llevó la moda al nivel de “espectáculo” invitando a iconos como Andy Warhol, uniendo por primera vez el mundo del arte pop con la alta costura.

Prepara los snacks, porque la alfombra roja de este año promete romper todos los récords de estilo.

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