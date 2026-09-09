Portal 9/9: qué ciclo debes cerrar y qué nuevo comienzo te espera según tu signo zodiacal

Cada 9 de septiembre, se abre el llamado portal 9/9, un evento que despierta interés entre quienes ven en la astrología y la numerología, una herramienta para transformar su vida, y esta fecha que se relaciona simbólicamente con el número 9, está asociada a los cierres, la transformación y el final de etapas que ya cumpleron con su propósito.

Sin embargo, más que pensar que el portal 9/9 viene a cambiar mágicamente tu vida de la noche a la mañana, es una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que has vivido en los últimos meses para identificar qué quieres soltar y hacía dónde quieres avanzar.

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Portal 9/9: lo que debes cerrar para crear nuevos comienzos según tu signo del zodiaco

El mensaje central del portal 9/9 es sencillo: no todos los finales representan una pérdida, algunos crean el espacio que necesitas para comenzar de nuevo, y de acuerdo con la energía de cada signo, estos son los temas que se podrían ver afectados por la energía del número 9.

Aries

Es momento de dejar atrás las luchas y situaciones que te obligan a demostrar constantemente tu valor, pues ese nuevo comienzo que tanto has deseado, llega cuando eliges tus batallas y enfocas tu energía en lo que realmente te apasiona y no en lo que haces por obligación.

Tauro

Es momento de soltar la comodidad y lo que te parece familiares, para abrirte a los cambios en serio, los nuevos comienzos sólo llegarán cuando dejes de confundir la estabilidad con estancamiento y te permitas explorar nuevas oportunidades.

Géminis

Es momento de cerrar conversaciones pendientes y dejar atrás la necesidad de tener la última palabra, tu nuevo comienzo llega al comunicarte con claridad y elegir vínculos que realmente aporten a tu vida.

Cáncer

Podrías sentir con mayor intensidad la necesidad de soltar recuerdos, personas o situaciones que todavía ocupan demasiado espacio emocional, recuerda que cerrar un ciclo no significa olvidar lo vivido, sino evitar que el pasado siga controlando tu presente.

Portal 9/9: qué ciclo debes cerrar y qué nuevo comienzo te espera según tu signo zodiacal Getty Images

Leo

El cierre de este ciclo consiste en abandonar la búsqueda constante de aprobación y confiar más en tu propio criterio, pues para poder dar paso a nuevos comienzos, es importante que entiendas que puedes brillar sin que los demás validen quién eres.

Virgo

Es momento de dejar atrás el perfeccionismo, la autocrítica y el exceso de análisis, esa nueva vida que tanto deseas, solo puede llegar cuando te permites avanzar, incluso sin tener todo bajo control.

Libra

Es momento de dejar atrás las relaciones desequilibradas y la necesidad de ceder siempre para mantener la paz, los nuevos cambios a tu vida llegarán al construir vínculos donde exista reciprocidad y respeto por tus necesidades.

Escorpio

En este Portal 9/9, el cierre puede estar relacionado con una herida que continúa influyendo en tus decisiones presentes, recuerda que perdonar no significa justificar lo ocurrido ni necesariamente reconciliarse con alguien, puede significar dejar de entregar energía emocional a aquello que ya sucedió.

Sagitario

Es momento de dejar atrás aquello que ya no te entusiasma y aceptar que cambiar de rumbo no significa fracasar, tu nuevo comienzo llega al explorar nuevas experiencias y caminos que despierten tu curiosidad.

Capricornio

Es momento de soltar responsabilidades que no te corresponden y dejar atrás la idea de que debes poder con todo, pues para construir una nueva realidad, es importante que entiendas que el éxito no significa que debes descuidar tu bienestar.

Acuario

Este portal te puede hacer sentir que estás dejando atrás una identidad, grupo o proyecto con el que alguna vez te sentiste conectada, y aunque el cambio puede ser incómodo, porque implica reconocer que ya no eres la misma persona, atreverte a construir una versión más auténtica, dará inició a una nueva faceta que podría gustarte mucho más.

Piscis

Es momento de dejar atrás las expectativas idealizadas y aceptar la realidad tal como es, tu nuevo comienzo llega al confiar en tu intuición y elegir relaciones y proyectos donde exista reciprocidad.