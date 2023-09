Por qué Sophie Turner llegó a considerar el suicidio y cómo Joe Jonas la ayudó a salir adelante

Sophie Turner ha atravesado por un sin fin de altibajos en su vida; hoy se encuentra enfrentando el divorcio después de cuatro años de matrimonio con Joe Jonas

Joe Jonas y Sophie Turner se encuentran atravesando por una difícil situación; después de siete años de relación, cuatro de matrimonio y dos hijas juntos, el integrante de los Jonas Brothers y la actriz de Game Of Thrones decidieron terminar su romance.

“Hay muchas narrativas especulando sobre el porqué, pero realmente esta es una decisión conjunta y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestras hijas”, se lee en el texto que compartieron ambas celebridades a través de Instagram.

Con esta noticia, los internautas han comenzado a indagar en el pasado de Joe Jonas y Sophie Turner, recordando que hace algunos años, la artista reveló que en su época más oscura, llegó a considerar el suicidio.

Por qué Sophie Turner llegó a considerar el suicidio en el pasado

Cuando Sophie Turner comenzó a participar en Game Of Thrones como Sansa Stark, la actriz tenía tan solo 13 años, por lo que la constante exposición pública afectó su salud mental. Al ser tan sola una adolescente, Sophie sufrió cambios físicos muy notorios, por lo que las críticas se hicieron presentes y el acoso comenzó a formar parte de su vida diaria. El hostigamiento que sufrió en redes sociales le afectó tanto que incluso llegó a pensar en el suicidio:

“Todo fue increíble y solo comenzó a ir cuesta abajo, creo que cuando comencé a llegar a la pubertad. Mi metabolismo comenzó a desacelerarse masivamente y estaba ganando peso y había un escrutinio en las redes sociales y todo y ahí fue cuando (la depresión) me golpeó", dijo Sophie hace algunos años en el podcast de Dr. Phil McGraw.

La audiencia de Game Of Thrones decía “Sansa está engordando” o “Sansa necesita perder 10 libras”.

“Yo me lo creía. Decía cosas como: ‘Sí, soy irregular. Estoy gorda. Soy una mala actriz’. Hacía que el departamento de vestuario me apretara mucho el corsé. Me puse muy, muy tímida. Es raro, yo decía que no estaba muy deprimida, pero solía pensar mucho en el suicidio cuando era más joven. Aunque no sé por qué. Tal vez es solo una extraña fascinación que solía tener, pero sí, solía pensar en ello. No creo que alguna vez lo hubiera superado. No lo sé", añadió y reveló que se escondía y que no tenía motivación para hacer nada. Lo único que hacía era llorar por tener que cambiarse de ropa.

“He sufrido con mi depresión desde hace cinco o seis años. El mayor desafío para mí es levantarse de la cama y salir de la casa. Aprender a amarte a ti mismo es el mayor desafío”, dijo. Por suerte, Joe Jonas le ayudó a salir adelante, pues de acuerdo a Turner, su ex pareja le hizo ser consciente de sus cualidades.

“Cuando alguien te dice que te ama todos los días, piensas en por qué es eso y creo que eso te hace amarte más a ti”, finalizó.