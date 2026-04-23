Madre de Matty Healy habló sobre su relación con Taylor Swift: “Ser su suegra es un rol que me alegra haber perdido”

Tras poner fin a su larga relación con el actor británico Joe Alwyn, Taylor Swift intentó darse una nueva oportunidad en el amor con el músico Matty Healy, pero el romance no prosperó y fue realmente corta.

Aunque fue una relación breve, la actriz británica Denise Welch ha dejado claro que se siente aliviada de que su hijo terminara pronto con Taylor, causando un gran impacto entre los fans de la cantante que está por casarse con Travis Kelce.

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Madre de Matty Healy no quería ser la suegra de Taylor Swift

Durante el programa de televisión Watch What Happens Live, Denise Welch habló sin rodeos del breve romance que protagonizó su hijo Matty junto a Taylor, y sorprendió al asegurar que no quería a la cantante como su nuera.

“Obviamente, puedo hablar de esa época bajo pena de muerte, pero ser su suegra de Taylor es un rol que me alegra haber perdido”, declaró la actriz de 67 años, generando polémica entre el público presente.

“No es que tenga algo en contra de ella, ¡para nada! Fue solo… fue complicado”, aclaró.

Luego lanzó una crítica que muchos interpretaron como un dardo a la forma en que Taylor Swift suele reflejar sus relaciones en su música: “No se te permite decir nada, y luego ella escribe todo un álbum al respecto”, agregó con una sonrisa.

La reacción de Matty Healy tras haber inspirado algunas canciones del nuevo álbum de Taylor Swift Getty Images

¿Cómo fue la relación de Taylor Swift y Matty Healy?

La relación entre Matty Healy y Taylor Swift fue breve pero muy mediático en 2023; aunque se conocían desde 2014 y mantuvieron contacto intermitente, su cercanía se retomó hasta 2022 cuando comenzaron a hacer colaboraciones y apariciones juntos antes de su fugaz romance.

De acuerdo con la revista People, su amistad se transformó en romance en mayo de 2023, poco después de que Swift terminara su relación de 6 años con Joe Alwyn; sin embargo, terminó un mes después.

En junio de 2023, People confirmó la ruptura entre los cantantes, señalando que la relación siempre fue casual. Meses después, el álbum The Tortured Poets Department fue interpretado por fans como inspirado en ese breve romance.