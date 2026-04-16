Revelan detalles del vestido de novia de Taylor Swift inspirado en el estilo de una legendaria diva de Hollywood

La boda de Taylor Swift con Travis Kelce se ha convertido en uno de los eventos más esperados de 2026, generando una gran expectativa entre sus fans que no pierden detalles de cada uno de los preparativos de la ceremonia nupcial.

El vestido de novia de Taylor no será la excepción, y ya han comenzado a revelarse algunos detalles de su diseño, inspirado en el glamour atemporal de una legendaria diva de Hollywood, pues todo apunta a que la cantante apostará por un modelo único que podría convertirse en referencia clave de la moda nupcial.

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Taylor Swift se inspira en Elizabeth Taylor para su vestido de novia

Taylor ha mostrado abiertamente su admiración por la actriz Elizabeth Taylor, incluso dedicándole una canción en su álbum The Life of a Showgirl y estrenando recientemente su videoclip.

“Taylor pasó tanto tiempo mirando fotos antiguas de Elizabeth Taylor mientras grababa el videoclip de esa canción que quedó prendada del estilo de la reina del cine”, declaró una fuente a Daily Mail.

Swift ha dejado claro en varias ocasiones su fascinación por los íconos clásicos y la estética retro, influencias que se reflejan tanto en su música como en su estilo visual.

¿Cómo será el vestido de novia de Taylor Swift inspirado en Elizabeth Taylor?

El vestido elegido por Taylor evocaría el icónico diseño que Elizabeth Taylor lució en su primera boda en 1950 con el empresario Conrad Hilton, un diseño que se caracteriza por su silueta de cintura marcada, encaje delicado y un aire romántico y vintage que captura la elegancia atemporal de otra época.

Solo Taylor podría reinterpretar con maestría un diseño de otra época y llevarlo al presente con su sello contemporáneo, creando una propuesta que promete marcar tendencia y convertirse en inspiración para las novias modernas.

Taylor Swift se inspira en Elizabeth Taylor para su vestido de novia Keystone/Getty Images

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor y Travis, prevista para el 3 de julio en Nueva York, promete ser uno de los eventos más mediáticos del año, y que es probable que dé mucho de qué hablar tras el gran día.

Figuras cercanas como Selena Gomez y Gigi Hadid estarían involucradas en la creación de momentos especiales para la celebración, desde contenidos audiovisuales hasta actividades pensadas para los invitados.

Todo apunta a que será una celebración cuidadosamente planeada para que sea inolvidable, que combinará espectáculo y una estética atemporal con guiños contemporáneos.