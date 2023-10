Sophie Turner publicó una fotografía que aparentemente está dedicada a Joe Jonas, pero la borró algunos minutos después

Sophie Turner y Joe Jonas mantuvieron un romance que se convirtió en uno de los favoritos en el medio del entretenimiento, sin embargo, su matrimonio llegó a su final cuatro años después de haberse jurado amor eterno en el altar. Aparentemente, la ex pareja llevaba estilos de vida muy diferentes, lo que derivó en desacuerdos, peleas y roces entre ellos a pesar de tener dos hijas juntos. Finalmente, Jonas y Turner decidieron firmar los papeles de divorcio para continuar sus caminos por separado.

Desde entonces, Sophie Turner ha encontrado apoyo en una de sus mejores amigas, Taylor Swift, a pesar de que ella también resulta ser ex pareja de Joe Jonas. Hace algunos días, la actriz de Game Of Thrones acompañó a la intérprete de Anti-Hero al partido de Travis Kelce, el nuevo interés romántico de la cantante, dejando ver lo unidas que son. Y que al parecer, Taylor y Sophie le mandaron una fuerte indirecta a Jonas a través de las redes sociales.

La venganza de Sophie Turner y Taylor Swift contra Joe Jonas

Taylor Swift y Joe Jonas mantuvieron una relación sentimental en el 2008, pero las cosas entre ellos no terminaron bien: el integrante de los Jonas Brothers terminó con la intérprete de Lover mediante una llamada telefónica que duró tan solo 27 segundos. Fue después de este dramático final que Swift decidió dedicarle un par de canciones a Jonas: Forever And Always y Mr. Perfectly Fine, temas musicales que hablan sobre el desenlace que tuvo su historia de amor con Joe y que delatan cómo es el artista como pareja.

“Hola, Sr. “Perfectamente bien”. ¿Cómo está tu corazón después de romperme el mío?” (...) Sr. “Nunca te dije por qué" Sr. “Nunca tuvo que verme llorar”, Sr. “Disculpa poco sincera para que no parezcas el malo”. Él sigue con su día. Bueno, pensé que podrías ser diferente que el resto, supongo que todos son iguales”, dice parte de la letra de Mr. Perfectly Fine.

Ahora, parece que Sophie Turner y Taylor Swift se están vengando sutilmente de Joe Jonas; la exesposa del cantante publicó en redes sociales una fotografía de un brazalete de la amistad inspirada en The Eras Tour de Taylor Swift que dice “Fearless”, el álbum musical que incluye las canciones que escribió Swift sobre Joe. Sin embargo, después de varios minutos, la artista decidió eliminar el posteo.