“Estoy recibiendo hate masivo por algo que no hice yo”, expresó la TikToker que ha sido confundida con Ángela Aguilar

Ángela Aguilar es una de las celebridades que más polémica ha generado durante las últimas semanas, esto después de que confirmara su romance con Christian Nodal, quien pocos días antes había hecho pública su ruptura con Cazzu. Y es que algunos medios de comunicación apuntan a que la hija de Pepe Aguilar fue la tercera en discordia, a pesar de que la pareja ha revelado que no hubi infidelidad de por medio y que su amor siempre ha estado latente, pero antes no podían estar juntos porque Ángela era menor de edad.

En medio de esta controversia, una TikToker ha resultado ser daño colateral debido a su parecido físico con Ángela Aguilar, pues incluso ha recibido comentarios negativos por lo mismo.

La TikToker que causa polémica por ser idéntica a Ángela Aguilar

Fernanda Mendoza es una creadora de contenido que ha sido confundida con Ángela Aguilar por su evidente parecido físico: “Estoy recibiendo hate masivo por algo que no hice yo. Ahorita la gente se está disculpando por querer comentarme cosas horribles y darse cuenta de que no soy yo”, expresó la TikToker.

“A ver, di ‘soy fan de tu relación’”, “Se parece demasiado a la madrastra”, “Ya iba a tirar mi veneno, te pareces tanto a la kasimerito de Don Pepe”, “A ver dí: Voy a ser tía”, “Hasta habla igualito que Angela Panini”, “Te pareces a Judas”, “Eres idéntica a Ángela Aguilar versión sencilla”, son algunos de los comentarios que han dejado en los videos de la creadora de contenido.

En un video, la joven habló, aparentemente, sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar, aunque no mencionó sus nombres:

“Aprovecho el momento para aclarar que yo no he dicho nada de la situación de estos cantantes. No es que no tenga una opinión, sino que es personal. No porque tengas una opinión en tu cabeza debes expresarla. Tengan cuidado con sus palabras, con sus acciones y sobre todo con lo que quieres decir con ellas. No sabes si puedes herir a una persona terriblemente, hay que ser amables”.