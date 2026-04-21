¿Justin Trudeau podría dejar a Katy Perry por las acusaciones de Ruby Rose? Esto se sabe

El pasado 12 de abril, Ruby Rose aseguró en Threads que Katy Perry la agredió sexualmente en una discoteca en Australia cuando tenía poco más de 20 años, acusación que fue negada tajantemente por un representante de la cantante.

De acuerdo con fuentes cercanas, la cantante se mostró “desconcertada” tras las acusaciones de Ruby Rose, y varios de sus amigos cercanos aseguran que Katy teme que este episodio pueda afectar la estabilidad de su relación con Justin Trudeau.

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¿Justin Trudeau podría dejar a Katy Perry por las acusaciones de Ruby Rose?

Tras finalizar su relación con el actor Orlando Bloom, Katy decidió darse una nueva oportunidad con Justin, de quien se siente profundamente enamorada y ha señalado como su buen karma.

Tanto la cantante como el ex primer ministro de Canadá, se han convertido en uno de los romances más mediáticos del 2026; sin embargo, el reciente escándalo protagonizado por Katy, podría cambiarlo todo.

“En los últimos meses, han estado disfrutando al máximo de su relación. Nunca han ocultado su gran amor, pero este es realmente el primer desafío al que se enfrentan desde que están juntos. La situación puede poner a Justin en una situación incómoda”, expresó una fuente al medio Page Six.

Y añadió: “Justin era conocido como un primer ministro que apoyaba a las mujeres. Tenía igualdad de género en su gabinete, se le ha relacionado con este tipo de temas sociales, así que esto podría afectar un poco su relación”.

Fuentes cercanas aseguran que Katy considera infundadas las acusaciones y, a través de su representante, las negó de forma categórica; sin embargo, su círculo cercano está preocupado por las repercusiones que puedan tener tanto en su vida personal como pública: “Será juzgada en línea por estas afirmaciones”.

Las acusaciones de Ruby Rose contra Katy Perry

Ruby Rose difundió en Threads su versión de un presunto incidente ocurrido durante una salida nocturna.

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. A quién le importa lo que piense. Se apartó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”, escribió.

La modelo y actriz señaló que estas declaraciones ya las había hecho en el pasado pero con un tinte humorístico, pues no sabía cómo manejar una situación que le afectó de forma negativa.

“Después vomité sobre ella, conté la historia públicamente, pero la cambié para que fuera una ‘graciosa anécdota de borrachera’ porque no sabía cómo manejarlo de otra manera”, expresó.

Y añadió: “Después accedió a ayudarme a conseguir mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona”.

El pasado 14 de abril, Ruby Rose también señaló que ya había hecho la denuncia formal, y que dejaría de hacer más declaraciones al respecto por recomendación policial, por lo que Katy podría enfrentar la justicia por sus supuestas acciones pasadas.