Katy Perry y Justin Trudeau: la foto viral donde ella asegura que él es su mejor karma

Katy Perry volvió a generar conversación en las redes sociales al compartir una fotografía junto a su novio Justin Trudeau, con quien comenzó a salir desde 2025 tras terminar su relación con el actor Orlando Bloom.

La imagen ha causado sensación porque ha dejado claro que la cantante está cada vez más enamorada de Justin, además de que ha hecho alusión a su canción “Legendary Lovers”, una de las más románticas y profundas de su discografía.

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La foto de Katy Perry y Justin Trudeau que está dando de qué hablar

En la foto compartida por Katy, la cantante y Justin posan muy cercanos, ambos con outfits a juego en color negro, con un gesto relajado que transmite confianza y complicidad de una pareja que podría durar para toda la vida.

La imagen forma parte de un carrusel; sin embargo, lo que ha llamado la atención de los fans, es el pie de foto: “Nunca supe que el karma podía ser tan gratificante”, una frase que forma parte de su tema Legendary Lovers.

La foto de Katy Perry y Justin Trudeau que está dando de qué hablar Instagram/@katyperry

Esta canción es una de las más profundas y románticas de Katy, la letra dice: “Bajo una luna plateada, temperatura tropical, siento mi flor de loto, acércate, quiero tu energía, quiero tu aura, tú eres mi destino mi mantra, nunca supe que podía ver algo tan claramente mirando a través de mi tercer ojo, nunca supe que el karma podría ser tan gratificante y llevarme a tu luz”.

La relación de Katy Perry y Justin Trudeau

La publicación llega meses después de que Katy Perry y Justin Trudeau confirmaran su relación en diciembre de 2025, tras ser vistos juntos previamente en varias ocasiones, donde ya dejaban pruebas de su gran química.

En ese momento, la cantante compartió una serie de fotografías tomadas en Tokio: “Tiempos de tokio en tour y más”, escribió la intérprete de Part of Me junto a un carrusel que incluyó un selfie con Trudeau, de 53 años, y un video en el que se le observa comiendo sushi mientras el político la acompaña.

De acuerdo con información de varios medios internacionales, Katy y Justin mantienen una relación a distancia y ajustan sus agendas para verse, priorizando la estabilidad de sus familias y viajando cuando pueden compartir tiempo juntos.