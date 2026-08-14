Hermana de Jenna Ortega sale en su defensa y pide frenar las especulaciones sobre su salud y apariencia

El pasado 11 de agosto se dio a conocer una entrevista de Jenna Ortega con la revista Esquire, donde habla sobre sus próximos proyectos y los planes que tiene tras finalizar la serie de Wednesday; sin embargo, fue su apariencia física la que generó numerosos comentarios y especulaciones.

Como respuesta, la menor de las hermanas Ortega, Aliyah, respondió en redes ante la preocupación de los seguidores por la apariencia de la actriz, respaldando los comentarios que pedían que se dejará de especular sobre la salud y el peso de la actriz.

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Aliyah, hermana de Jenna Ortega sale en su defensa ante las críticas a su apariencia

Aliyah Ortega no emitió un comunicado, pero sí respaldó en Instagram un mensaje que pedía respetar la privacidad de Jenna y evitar especulaciones sobre su salud o posibles trastornos alimenticios basándose únicamente en su apariencia.

“Ella tiene todo el derecho de tomar las decisiones que considere mejores para sí misma sin ser juzgada, discriminada ni sometida a especulaciones innecesarias”, indicaba el mensaje. “A veces, lo más respetuoso que podemos hacer es simplemente darle privacidad a alguien, apoyarlo y dejarlo ser”.

La reacción de la hermana de Jenna se limitó a tres signos de exclamación, con los que mostró su apoyo a la postura de frenar los comentarios y suposiciones sobre su hermana.

¿Por qué Jenna Ortega no comía ni bebía nada cuando era una estrella infantil?

Una declaración de Jenna en la entrevista con Esquire que llamó especialmente la atención, de los fans, fue cuando aseguró que cuando era más joven, no comía ni bebía nada en el set para no molestar a la producción, algo que ha calificado como un error de su parte: “Quizás ese fue mi error: no cuidarme realmente”.

Ante esas palabras, el texto de Instagram advertía: “No sabemos qué puede estar atravesando, y no deberíamos asumir nada basándonos en apariencias o en unos pocos comentarios de una entrevista. Dejen de preocuparse por su vida personal y de hacerle preguntas intrusivas, innecesarias e inapropiadas. … Simplemente dejen a Jenna sola y permítanle vivir su vida en sus propios términos”.

Sin embargo, hasta el momento, ni Jenna, ni su familia o representante, han revelado que la actriz esté atravesando por algún problema de salud, pero Jenna se suma a la lista de famosas que lucen extremadamente delgadas y que han desatado un intenso debate sobre este nuevo estándar de belleza.