Bruna Marquezine: quién es la nueva novia de Shawn Mendes y cómo nació su historia de amor

Tras varias relaciones fallidas, todo indica que Shawn Mendes finalmente encontró el amor, en los últimos meses, el cantante canadiense ha sido visto en repetidas ocasiones junto a la actriz brasileña Bruna Marquezine y, después de alimentar los rumores sobre su romance, por fin hizo oficial su relación.

Mendes compartió un emotivo tributo a Marquezine por su cumpleaños 31 en su perfil de Instagram, dejando atrás las especulaciones para dejar claro que se encuentra con “la elegida” a quedarse con su corazón.

Shawn Mendes confirma su relación con Bruna Marquezine en Instagram

El 4 de agosto, Shawn celebró el cumpleaños 31 de Bruna con una tierna dedicatoria en Instagram, confirmando no solo el estatus de su relación, pues también ha dejado claro que está muy enamorado.

“Eres una luz y una madre en cada habitación en la que entras. Sin querer ser demasiado cursi, pero realmente has cambiado mi vida y estoy muy, muy agradecido por ti”, escribió el cantante de 27 años.

Luego escribió un dulce mensaje en portugués: “Eu te amo muito muito muitoo”, que se traduce como “Te quiero tanto, tanto, tanto”. Todos hacemos amor...”.

¿Quién es Bruna Marquezine, la novia de Shawn Mendes?

Nacida el 4 de agosto de 1995 en Duque de Caxias, cerca de Río de Janeiro, Bruna Marquezine descubrió su pasión por la actuación desde muy pequeña, debutando en comerciales a los 5 años, y a los 7 ya formaba parte de telenovelas brasileñas, dando inicio a una exitosa carrera artística.

“Sé que es un poco raro pensar que una niña de cinco años sepa que quiere actuar”, le dijo a Elle en noviembre de 2023. “Pero así me sentía en ese momento. Me encantaba tener responsabilidades y que a menudo me trataban como a una profesional, como a una adulta”.

Desde entonces, Marquezine ha construido una carrera impresionante con más de 30 créditos en televisión y cine, convirtiéndose en una de las mayores estrellas de Brasil, y en 2023, debutó en Hollywood con Blue Beetle de DC, la primera película de superhéroes en acción real con un reparto casi en su totalidad latino.

Antes de iniciar su romance con Shawn Mendes, Bruna Marquezine mantuvo una mediática relación intermitente con el futbolista brasileño Neymar entre 2013 y 2018, y tras esa etapa, la actriz optó por mantener su vida sentimental lejos de los reflectores: “He aprendido a guardarme las cosas para mí”, confesó para la revista Flaunt en 2023.

Historia de amor de Bruna Marquezine y Shawn Mendes

Bruna Marquezine fue vista disfrutando del show de Shawn Mendes durante su presentación en Lollapalooza Brasil en marzo de 2025, aunque los rumores de un romance no surgieron hasta meses después.

En noviembre, ambos asistieron juntos a un concierto de la gira Radical Optimism de Dua Lipa en São Paulo, y en diciembre fueron captados celebrando el Año Nuevo en Alagoas.

Poco después, TMZ publicó imágenes de la pareja besándose, lo que reforzó las especulaciones sobre su relación, desde entonces, Shawn y Bruna han sido fotografiados juntos en diversas ocasiones, tanto en Estados Unidos como en Brasil, hasta confirmar oficialmente su romance.