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Bruna Marquezine
Bruna Marquezine, es una actriz brasileña que ganó fama por ser la novia de Shawn Mendes.
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El romántico mensaje de Bruna Marquezine a Shawn Mendes por su cumpleaños
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Agosto 11, 2026
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Melisa Velázquez
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Bruna Marquezine: quién es la nueva novia de Shawn Mendes y cómo nació su historia de amor
Con un romántico mensaje en Instagram, Shawn Mendes hizo oficial su relación con Bruna Marquezine, y esto es lo que debes saber sobre la actriz brasileña.
Agosto 06, 2026
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Melisa Velázquez