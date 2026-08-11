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Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, es una actriz brasileña que ganó fama por ser la novia de Shawn Mendes.

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