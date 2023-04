Bad Bunny se presentó en la nueva edición de Coachella en Indio, California, el pasado 14 de abril, y como era de esperarse, Kendall Jenner estuvo en primera fila apoyando al ‘Conejo Malo’, quien dio un breve discurso relacionado con su vida privada:

“Quería decir que, humildemente, la gente a veces piensa que conoce la vida de las personas famosas. Pero no es cierto, no saben nada. No saben lo que sentimos, lo que pensamos. No saben cómo vivimos realmente, la vida social. En lugares comunes decimos muchas cosas, pero no se puede saber la realidad de lo que siente un corazón. Y por eso, lo que no digo, no lo crean. No me conocerán por Instagram. No me conocerán por un video que se vuelve viral en TikTok. No me conocerán por una entrevista u otros rumores”.

Más tarde, algunos asistentes grabaron a Kendall bailando al ritmo de las canciones del intérprete de Neverita, pero los internautas latinoamericanos no tardaron en burlarse de sus pasos de bailem “gringos”.

Kendall Jenner apoya a Bad Bunny en Coachella pero se burlan de sus pasos de baile “gringos”

La modelo fue vista en el escenario donde se presentó Bad Bunny, sonriente y con mucha energía, pero algunos fanáticos no tardaron en señalar que no sabe bailar al ritmo latino.

“Pero le falta sazón, batería y reggaeton”, “No sabe bailar, con tanta plata que tiene que se pague un maestro”, “Vuelve a montar el vídeo porque el ritmo no se cargó", “Baila en gringo”, “Cero flow”, “Baila como corta pepino” y “Al menos lo intenta”, escribieron los internautas. Mira aquí el video de la mayor de las Jenner en Coachella: