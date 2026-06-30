Espresso martini nails: el manicure café-dorado que reemplaza al chocolate clásico este verano

Si necesitas un empujón de energía visual en tus manos, las espresso martini nails llegaron exactamente para eso. Inspiradas en el cóctel más pedido del momento, esta tendencia combina el marrón intenso del café espresso con acabados dorados que elevan cualquier manicure básico a otro nivel.

De dónde viene la inspiración

Todo gran amante del espresso martini sabe que la bebida se trata de contraste: la base oscura de café contra la espuma cremosa de vainilla flotando arriba. Las espresso martini nails replican exactamente esa misma lógica visual, ya sea con una base marrón profunda contrastada con la punta más clara, o con efectos que simulan el remolino de mezclar ambos elementos en la copa.

La técnica tortie que se convirtió en base perfecta

Las uñas tortie, o efecto carey, llevan meses siendo tendencia, y elegir una base color espresso para ese mismo efecto es la forma perfecta de convertir el estilo reptil en un manicure inspirado en cóctel. La textura tortie crea una apariencia líquida que funciona increíble para este tema, como si realmente estuvieras viendo el café moverse dentro de la uña.

El acabado chrome que lo lleva al siguiente nivel

El chrome sigue siendo de los estilos más duraderos en el mundo de las uñas, y combinarlo con marrón y dorado es perfecto para sumar ese brillo reflectante que recuerda al cristal de un cóctel bien servido. Empezando con una base marrón profunda y aplicando chrome dorado encima, el resultado es un efecto lujoso que cambia de intensidad según la luz.

La versión que imita el vaso recién servido

Hay una variante que recrea el efecto de un cóctel frío recién llegado a la mesa, con esa condensación que se forma en el vidrio. Para lograrlo, se usa una base marrón espresso con shimmer, combinada con acentos en gel 3D que dan esa sensación multidimensional, casi como si pudieras ver el vapor frío sobre la superficie.

Cómo personalizarla según tu estilo

Si prefieres algo más sutil, puedes optar solo por la punta en espresso sobre una base nude tipo “espuma”, jugando con el contraste clásico del cóctel sin ir al diseño completo. Si te gusta más statement, los swirls que mezclan marrón y dorado en movimiento son la opción más fiel a la sensación del primer trago.

Cómo pedirla en el salón

Lleva foto de referencia y pide específicamente una base marrón espresso profunda combinada con chrome dorado o efecto tortie, dependiendo del look que más te guste. Es de las tendencias que cualquier nail tech familiarizado con chrome puede ejecutar sin complicaciones.