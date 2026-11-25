Imagina que te cortas un dedo. Se hincha, se enrojece, duele un poco… y sana. Esa es la inflamación haciendo su trabajo. Ahora imagina que esa alarma se queda encendida en volumen bajito durante meses o incluso años, sin dolor ni hinchazón que te avise.

Eso es lo que se conoce como inflamación silenciosa, un término que seguramente has visto en redes, en cuentas de bienestar y en listas de alimentos “prohibidos”. Para entender qué hay detrás, platicamos con la Dra. Patricia Restrepo, química y médica con más de 24 años integrando ciencia moderna, medicina ancestral y una visión regenerativa de la salud.

Por: Michelle Bensusan

Los hábitos cotidianos que podrían estar inflamando tu cuerpo sin que te des cuenta

La inflamación no es la villana

Lo primero que debemos entender es que no hay que odiarla. Para la Dra. Restrepo, es “una de las respuestas más inteligentes que tiene nuestro cuerpo para protegernos y repararnos”. El problema aparece cuando se queda encendida de forma crónica, y ahí viene lo difícil: puede pasar sin que sintamos nada.

Por eso, dice, no se puede identificar solo por cómo nos sentimos. Hay que mirar el panorama completo: nuestros hábitos, nuestra historia y, cuando corresponde, los estudios de laboratorio.

Su propuesta es cambiar la pregunta. En lugar de buscar cómo apagarla, preguntarnos qué está pasando en nuestra vida para que el cuerpo la mantenga encendida. Su lista es conocida: dormimos poco, comemos a deshoras, vivimos bajo estrés, pasamos el día sentadas y casi no vemos el sol. En sus palabras, “tenemos una biología ancestral viviendo en un mundo que muchas veces no respeta sus necesidades”. Y lo resume así: el cuerpo no está equivocado.

¿Estás alimentando a tu cuerpo o solo estás comiendo?

La comida, explica la doctora, es información, no solo calorías y macronutrientes. Cada bocado influye en el metabolismo, el sistema inmunológico y la microbiota.

Aquí hace una distinción que vale la pena subrayar: no todo lo que es comestible es alimento. Hoy tenemos acceso a productos diseñados para ser irresistibles que podemos comer, pero que no necesariamente nos nutren. No es lo mismo una fruta entera que una bebida con sabor a fruta: cambian la fibra, la estructura y la forma en que el organismo la procesa.

De su práctica profesional surgió el método k.eat, un enfoque de alimentación funcional centrado en la calidad de los ingredientes. Su razonamiento: cuando la dieta diaria se basa en productos de baja calidad nutricional, se pueden favorecer condiciones metabólicas asociadas a la inflamación crónica. Antes de contar calorías o perseguir el siguiente alimento antiinflamatorio, plantea una pregunta incómoda: ¿estamos alimentando nuestro cuerpo o simplemente estamos comiendo?

¿Comer sin restricciones o aprender a elegir?

Durante miles de años, conseguir comida era cuestión de supervivencia. Hoy, rodeadas de alimentos y tendencias, dice la doctora, hemos terminado “teniéndole miedo a comer”.

Hay casos en los que eliminar un alimento es indispensable, como las alergias alimentarias y la enfermedad celíaca. Pero no todas las molestias tienen la misma explicación. Y ahí está su advertencia: eliminar un alimento puede evitar una reacción, pero no siempre nos ayuda a entender por qué ocurre.

Para ir más allá de la lista, propone mirar dos cosas: qué cambió en nuestra comida (desde su producción hasta su preparación) y qué cambió en nosotras (nuestra microbiota, nuestro metabolismo, el ambiente en el que vivimos).

Tu ciclo también habla

Si antes de tu periodo sientes el abdomen hinchado, retienes líquidos o notas cambios en la digestión, la doctora menciona que no necesariamente significa que algo esté mal. El cuerpo, como la naturaleza, tiene ciclos, aunque a veces esperemos sentirnos igual todos los días.

En lugar de frustrarte o culpar a tus hormonas, su invitación es usar esas señales para conocerte mejor: prestar atención a cómo comes, descansar, moverte o simplemente respetar tu ritmo. Conocer tus ciclos te permite anticiparte y cuidarte, en vez de esperar a sentirte mal para hacerte caso.

Tres cambios para empezar hoy

Si tuviera que elegir solo tres, la Dra. Restrepo recomienda:

1. Distingue lo que te alimenta de lo que simplemente puedes comer. Elige alimentos reales, variados y cercanos a su origen. No se trata de comer perfecto, sino de lo que haces todos los días.

2. Dale señales claras a tu reloj biológico. Busca luz natural al despertar, come durante el día y reduce la luz artificial antes de dormir. Tu cuerpo necesita distinguir el día de la noche.

3. Deja de vivir en modo alerta. Camina, usa tus músculos, sal a la naturaleza y crea espacios de recuperación. Tu cuerpo sabe responder al estrés, pero también necesita descansar y repararse.

La salud no se construye con lo que hacemos de vez en cuando, sino con las condiciones que repetimos todos los días. Unifiqué los párrafos y corregí pequeños detalles de gramática y puntuación, respetando la redacción original y las citas de la especialista, sin modificar ni verificar las afirmaciones médicas.