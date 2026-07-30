¿Los anticonceptivos causan cáncer de mama? Esto revela el estudio más grande hasta la fecha

La pregunta lleva años circulando en redes sociales con afirmaciones que van desde lo matizado hasta lo alarmista, y en los últimos meses un estudio de dimensiones sin precedentes la volvió a poner al centro de la conversación. La respuesta corta es que la relación existe pero es mucho más compleja y mucho menos dramática de lo que los titulares de TikTok sugieren.

El estudio más grande realizado hasta la fecha

El estudio más exhaustivo realizado hasta ahora sobre este tema fue publicado en JAMA Oncology y siguió a más de 2 millones de adolescentes y mujeres menores de 50 años en Suecia durante más de una década. Sus resultados confirmaron que los anticonceptivos hormonales en general son seguros, pero también identificaron diferencias importantes según el tipo de hormona utilizada, algo que los estudios anteriores no habían podido medir con este nivel de precisión.

El número que generó alarma y lo que realmente significa

El estudio reportó que las mujeres que habían usado anticonceptivos hormonales presentaban una tasa de cáncer de mama aproximadamente 24% más alta que las que no los usaban. Ese número circuló en redes de forma aislada y generó pánico, pero los médicos fueron muy enfáticos en contextualizarlo: ese 24% de incremento relativo equivale a un caso adicional de cáncer por cada 7,800 mujeres, un riesgo absoluto muy pequeño que no modifica las recomendaciones actuales ni justifica dejar de usar anticonceptivos.

No todos los anticonceptivos hormonales son iguales

Aquí está la información más importante y la menos conocida: el riesgo varía significativamente según el tipo de progestina utilizada en la formulación. Los anticonceptivos con desogestrel se asocian con un incremento ligeramente mayor del riesgo, mientras que los que contienen levonorgestrel o drospirenona tienen un perfil de riesgo más neutro. Un estudio de 2025 confirmó específicamente que los anticonceptivos con desogestrel están relacionados con mayor riesgo que los que contienen levonorgestrel, especialmente en formulaciones de solo progestina.

El uso prolongado añade una capa adicional

Un metaanálisis de las Universidades de Navarra y Harvard que incluyó más de 5.5 millones de mujeres y 72,000 casos de cáncer de mama encontró que usar anticonceptivos hormonales durante cinco años o más se asocia con un aumento del 20% en las probabilidades de desarrollar cáncer de mama. En mujeres jóvenes ese riesgo sube al 41% comparado con quienes no usan anticonceptivos hormonales, aunque el riesgo absoluto sigue siendo bajo dado que el cáncer de mama en mujeres jóvenes es relativamente poco frecuente.

Lo que los médicos dicen que debes hacer con esta información

La Dra. Erin Roesch de la Clínica Cleveland es clara: los resultados no modifican las recomendaciones actuales y las mujeres no deberían dejar de usar sus anticonceptivos basándose en estos datos. Lo que sí recomiendan los especialistas es usar esta información para tomar decisiones más personalizadas, especialmente si hay antecedentes familiares de cáncer de mama, en cuyo caso vale la pena discutir con el médico qué formulación específica tiene el perfil de riesgo más favorable para cada caso.

La parte de la historia que casi nadie menciona

Los anticonceptivos hormonales también tienen efectos protectores documentados contra otros tipos de cáncer, específicamente ovario y endometrio. El balance de riesgos y beneficios no puede reducirse a un solo número, y cualquier decisión informada sobre métodos anticonceptivos merece una conversación con un médico, no una conclusión de un video de 60 segundos.