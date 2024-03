¿Las mujeres somos más felices cuando tenemos hijos? La ciencia responde

Se cree que la mayor realización personal se alcanza cuando tenemos hijos, sin embargo, la ciencia tiene algo qué decir al respecto

El poco crecimiento poblacional (comparado con otras épocas de la historia) ha preocupado a autoridades de todo el mundo por las implicaciones económicas que conlleva, sin embargo, parece haber poderosos motivos por lo cuales las personas jóvenes ya no quieren tener hijos, sin embargo, la ciencia responde si este fenómeno demográfico influye en la sensación de bienestar individual y felicidad.

Y es que han sido numerosos estudios que se han encargado de responder a esta pregunta: ¿somos más felices cuando tenemos hijos? Sigue leyendo para conocer la respuesta de la ciencia.

Qué dice la ciencia sobre el impacto de la maternidad en la realización personal

Como ya te adelantamos, recientemente se han realizado diversos estudios en diferentes latitudes del mundo para saber si tener hijos —o no— aumenta la felicidad de las personas en general, cabe destacar que la respuesta está ampliamente influenciada por los roles de género y, como cualquier otro tema social abordado desde la ciencia, no es concluyente, sino que representa tendencias.

De acuerdo con un artículo publicado por la revista Muy Interesante, la respuesta ante la incógnita ¿somos más felices cuando tenemos hijos? Tiene algunos sesgos que vale la pena tomar en cuenta, por ejemplo, el número de hijos y la falta de apoyo en la crianza y el sostén económico.

Hay una amplia relación entre los niveles de felicidad y el contexto en el que se desarrolla la maternidad Getty images

Otro estudio realizado por la revista Science concluyó que las parejas que deciden tener hijos experimentan niveles de felicidad muy por debajo del promedio sobre todo durante los primeros años de maternidad/paternidad. Sin embargo, este estudio ha sido duramente criticado por el método utilizado para llegar a una conclusión.

Por su parte, las expertas Trudy Meehan y Jolanta Burke, investigadoras del Centre for Positive Psychology and Health en Irlanda también realizaron un estudio al respecto y encontraron que las mujeres que decidieron no tener hijos presentan mayores niveles de satisfacción personal relacionadas con la sensación de identidad y libertad.

Las mujeres sin hijos viven con menos estrés y mayor satisfacción en las relaciones de pareja Getty images

Además, un artículo publicado en la revista Journal of Family Studies respaldó dicha conclusión al revelar que las mujeres sin hijos viven con menos estrés y mayor satisfacción en las relaciones de pareja y por si fuera poco, se muestra una amplia relación entre no tener hijos y gozar de mayor estabilidad económica.

Aunque no existe una receta para la felicidad, todo parece indicar que la relación entre bienestar y maternidad/paternidad es inversamente proporcional particularmente en el caso de las mujeres quienes se dedican en mayor proporción al cuidado de los hijos y el hogar.

Cabe destacar que esta disminución en los parámetros de felicidad después de tener hijos puede ser temporal según el contexto en el que se desarrolle cada persona. Lo que sí es una certeza es que son las mujeres quienes presentan mayores dificultades para alcanzar la plenitud personal y profesional luego de tener hijos.