¡Mira cómo han crecido las hijas de Ryan Gosling y Eva Mendes! Esmeralda ya tiene ocho años y Amada seis...

Ryan Gosling y Eva Mendes conforman una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo. Los actores siempre han llevado su vida privada alejada del ojo público y se mantienen al margen de los escándalos y las polémicas, es por eso que han podido formar una familia muy unida y funcional.

El protagonista de Barbie y la actriz estadounidense de ascendencia cubana se enamoraron en el set de rodaje de The Place Beyond the Pines. En dicho filme, Gosling y Mendes interpretaron a una pareja y el amor traspasó la pantalla. Fue en ese momento en el que Ryan se dio cuenta de que no quería comenzar una familia si no era al lado de Eva.

“No estaba pensando en niños antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella”, confesó. “Y hubo momentos en The Place Beyond the Pines en los que pretendíamos ser una familia y realmente no quería que siguiera siendo una ficción”, añadió el actor y finalmente dijo: “Me di cuenta de que esta sería una vida que tendría mucha suerte de tener”.

Y así fue: los actores se casaron y juntos le dieron la bienvenida a su mayor tesoro: sus dos hijas.

Así lucen actualmente las hijas de Ryan Gosling y Eva Mendes; una de ellas es idéntica al actor

Fue en el 2014 cuando Ryan Gosling y Eva Mendes le dieron la bienvenida a Esmeralda, su primogénita, y posteriormente llegó la cuarta integrante de la familia, Amada Lee, quien nació en el 2016.

“Mis dos hijas ya son dos pequeñas mujeres empoderadas”, confeso Eva Mendes en una entrevista. Actualmente, Esmeralda tiene ocho años y Amanda seis, ¡mira algunas de sus más recientes fotografías recopiladas en este video!