Ryan Gosling dijo no conocer a Martha Higareda y así reaccionó la actriz

¿Qué dijo Ryan Gosling sobre Martha Higareda? ¡No te lo pierdas!

Al ser una de las actrices mexicanas con mayor reconocimiento internacional, Martha Higareda ha tenido la oportunidad de conocer grandes celebridades de Hollywood. En algunas de sus polémicas declaraciones, la artista reveló que además de rechazar el amor de Jared Leto y un papel protagónico al lado de Robert Pattinson, Ryan Gosling también la salvó de sufrir una fuerte caída en un restaurante de Los Ángeles.

“Me resbalé, como que di un paso en falso. Entonces, siento a una persona que me agarra, como que me detuvo, y entonces cuando voltee la persona que me había detenido de que me cayera era Ryan Gosling”, recordó Martha en entrevista con Yordi Rosado. .

Por lo mismo, su más reciente encuentro con el protagonista de Barbie y Margot Robbie dio mucho de qué hablar en las redes sociales, pues todos se preguntaron si Ryan recordaba a Martha Higareda.

Ryan Gosling no reconoció a Martha Higareda y así reaccionó la actriz

Con motivo del estreno de Barbie, Margot Robbie y Ryan Gosling ofrecieron varias entrevistas a los medios de comunicación y a la prensa, por lo que Martha Higareda tuvo la oportunidad de platicar con ellos.

“No me lo van a creer… ¡pero si! Estuvo increíble platicar con @margotrobbieofficial y con Ryan Gosling de #Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré… Va a estar muy padre la película, este 20 de Julio”, escribió Higareda.

Sin embargo, durante la pink carpet un reportero decidió preguntarle a Gosling si conoce a la artista mexicana: “Muchos mexicanos se hacen esta pregunta: ‘¿Conoces a Martha Higareda?”, le cuestionó, a lo que el actor de Hollywood respondió desconcertado: “¿Disculpa?”. Tras repetir la pregunta, Ryan finalmente contestó: “¿Quién es? No, lo siento”.

La reacción de Martha Higareda

Tras darse a conocer que Ryan Gosling no recuerda a Martha, la actriz abordó el tema a través de su cuenta de Twitter:

“Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un GRAN actor”, escribió.