En The Place Beyond the Pines, Ryan Gosling y Eva Mendes interpretaron a una pareja que tenía un hijo, ¡y la ficción se hizo realidad!

Desde que protagonizó Diario de una pasión como Noah al lado de Rachel McAdams, Ryan Gosling se convirtió en el eterno galán de Hollywood. Posteriormente, el artista amplió su carrera artística con grandes interpretaciones en filmes como La La Land: ciudad de sueños, Loco y estúpido amor, Blue Valentine y más recientemente Barbie, al lado de Margot Robbie.

Gosling es el novio de muchas mujeres alrededor del mundo (aunque él no lo sepa), pero el actor solo tiene ojos para su esposa, Eva Mendes. ¿Cómo fue que Ryan Gosling y la artista estadounidense de ascendencia cubana terminaron enamorándose? Sigue leyendo para conocer su historia de amor...

El momento exacto en el que Ryan Gosling se enamoró de Eva Mendes

Fue en el 2011 cuando Ryan Gosling y Eva Mendes conocieron lo que era el veradero amor. Los actores se enamoraron perdidamente mientras filmaban la película The Place Beyond the Pines y terminaron llevando su amor de pareja a la vida real.

“La magia es real. No nos conocimos en el set. La magia comenzó mucho antes, pero aquí hay un poco de magia capturada en cámara”, reveló Eva en Instagram junto con una escena de la inolvidable película.

Por su parte, Ryan Gosling reveló para GQ que fue gracias a ese proyecto cinematográfico que se dio cuenta que quería formar una familia al lado de Eva Mendes:

“No estaba pensando en niños antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella”, confesó. “Y hubo momentos en The Place Beyond the Pines en los que pretendíamos ser una familia y realmente no quería que siguiera siendo una ficción”, añadió el actor y finalmente dijo: “Me di cuenta de que esta sería una vida que tendría mucha suerte de tener”.

Actualmente, Ryan Gosling y Eva Mendes tienen dos hijas juntos: Esmeralda Amada, quien nació en el 2014, y Amada Lee, a quien le dieron la bienvenida en el 2016. ¡Son una familia muy unida!