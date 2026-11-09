¿El VPH es más peligroso en mujeres que en hombres?

El virus del papiloma humano, también conocido como VPH, es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en todo el mundo, y aunque suele relacionarse principalmente con el cáncer cervicouterino, también tiene graves consecuencias de salud en los hombres, incluyendo diferentes tipos de cáncer.

Y aunque sus consecuencias pueden variar entre ambos sexos, lo cierto es que ninguno está exento de contraer el virus, transmitirlo o desarrollar complicaciones que pueden ser mortales para ambos.

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¿Por qué el VPH representa un mayor riesgo para las mujeres?

Algunos tipos de VPH considerados de alto riesgo pueden provocar alteraciones en las células del cuello uterino que, si persisten y no reciben atención, pueden evolucionar a cáncer.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 90 % de los casos de cáncer cervicouterino están relacionados con una infección persistente por VPH, y por otra parte, este virus también puede causar cáncer de vulva, vagina, ano y orofaringe (parte posterior de la garganta).

¿El VPH es más peligroso para las mujeres que los hombres? Getty Images

¿Qué riesgos tiene el VPH para los hombres?

Aunque suele hablarse menos de sus consecuencias en la salud masculina, los hombres también pueden desarrollar enfermedades relacionadas con el virus.

Cáncer de pene: algunos tipos de VPH de alto riesgo pueden provocar alteraciones celulares que, con el tiempo, favorecen el desarrollo de este cáncer.

Cáncer anal: puede afectar a hombres y mujeres, especialmente cuando existe una infección persistente por tipos de VPH oncogénicos.

Cáncer de orofaringe: puede desarrollarse en la parte posterior de la garganta, las amígdalas o la base de la lengua.

Verrugas genitales: son lesiones que pueden aparecer en el pene, el escroto o alrededor del ano.

Un dato relevante es que el cáncer de orofaringe asociado al VPH tiene una incidencia mayor en hombres que en mujeres, de acuerdo con los datos epidemiológicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

¿El VPH es más peligroso para las mujeres que los hombres?

En términos de casos de cáncer relacionados con el virus, las mujeres presentan una mayor carga de enfermedad, principalmente por el cáncer cervicouterino; sin embargo, esto no significa que los hombres estén libres de complicaciones: también pueden desarrollar cáncer anal, de pene y de orofaringe.