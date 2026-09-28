Desde acné hasta cambios hormonales: ¿Qué pasa con tu cuerpo cuando retiras el implante anticonceptivo?

¿Has decidido quitar el implante anticonceptivo de tu cuerpo? Debes tomar en cuenta los cambios que sufrirá tu cuerpo, pues al retirarlo, dejarás de recibir la hormona que ayudaba a prevenir el embarazo y comenzará a adaptarse nuevamente.

Este proceso puede provocar cambios en tu cuerpo que probablemente ignorabas y que te pueden tomar por sorpresa, entre ellos están los cambios en tu periodo, cambios en la piel y otros síntomas hormonales.

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¿Qué es el implante anticonceptivo?

El implante subdérmico es una pequeña varilla que se coloca debajo de la piel del brazo y libera una hormona llamada progestina, y mientras está colocado, puede modificar el patrón menstrual: algunas personas tienen periodos más ligeros, otras presentan sangrado irregular y algunas dejan de menstruar, y al retirarlo, pueden sufrir algunos cambios.

¿Qué pasa con tu cuerpo cuando retiras el implante anticonceptivo?

Tras retirar el implante anticonceptivo, el cuerpo comienza a adaptarse al cambio hormonal, lo que puede provocar algunos efectos temporales, aunque la respuesta varía de una persona a otra: mientras la fertilidad puede regresar rápidamente, el ciclo menstrual puede tardar más tiempo en regularizarse.

El periodo menstrual cambia

Uno de los cambios más evidentes puede estar relacionado con la menstruación, si durante el uso del implante el periodo se volvió irregular, más ligero o desapareció, después de retirarlo puede regresar gradualmente al patrón que tenías antes de utilizarlo, aunque puede tomar un tiempo.

Presencia de acné

Los cambios hormonales pueden afectar la piel después de retirar el implante, por lo que algunas personas podrían notar nuevamente acné u otras características que tenían antes. Sin embargo, no ocurre en todos los casos y la respuesta depende de factores individuales.

Restauración de las hormonas

Al retirar el implante, algunos efectos secundarios relacionados con las hormonas pueden disminuir gradualmente mientras el cuerpo se adapta a la ausencia del método; sin embargo, los cambios varían de una persona a otra y no todos los síntomas desaparecen de la misma manera.

¿Qué pasa con tu cuerpo cuando retiras el implante anticonceptivo? Getty Images

Rebote hormonal

Además de cambios en el ciclo menstrual, pueden aparecer temporalmente síntomas relacionados con el reajuste hormonal, similares a los del síndrome premenstrual o la pubertad. Entre los más comunes se encuentran:

Cambios de humor o irritabilidad

Dolor en los senos

Fatiga o alteraciones del sueño

Aumento del apetito o antojos

Efectos en la fertilidad

Este es uno de los puntos más importantes, pues la capacidad de quedar embarazada puede regresar muy rápido después de retirar el implante; de hecho, es posible lograr un embarazo incluso antes de que el ciclo menstrual vuelva a ser completamente regular.

Por eso, si no deseas un embarazo, es necesario comenzar otro método anticonceptivo inmediatamente después de retirar el implante.

¿Cuándo deberías consultar a un médico?

Aunque algunos cambios pueden ser normales tras retirar el implante, es importante consultar a un médico si presentas síntomas intensos, sangrado abundante, dolor significativo o alteraciones menstruales que persisten.

Además, si no deseas un embarazo, también conviene hablar con un especialista sobre el siguiente método anticonceptivo para comenzar a utilizarlo de manera oportuna.