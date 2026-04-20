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Amor y Sexo

El impacto de los anticonceptivos en tu elección de pareja: ¿Te gusta él o son tus hormonas?

Descubre la ciencia detrás de cómo la anticoncepción hormonal cambia tu radar de atracción.

Abril 20, 2026 • 
Scarlet Valencia
Este es el novedoso método anticonceptivo libre de hormonas que reduce los efectos secundarios en el cuerpo.png

El impacto de los anticonceptivos en tu elección de pareja: ¿Te gusta él o son tus hormonas?

Getty Images

Prepárate porque esta información te va a dejar en shock. ¿Qué pasaría si te dijera que el hombre que hoy te vuelve loca podría dejar de gustarte si decides cambiar de método anticonceptivo? No es una trama de ciencia ficción, es neurobiología pura. Los métodos anticonceptivos no solo previenen embarazos, también “apagan” ciertos sensores instintivos que tenemos para elegir pareja.

Investigaciones publicadas en el Journal of Evolutionary Psychology sugieren que las mujeres que toman anticonceptivos hormonales tienden a elegir hombres con rasgos más “suaves” y que proyectan estabilidad, en lugar de aquellos con indicadores biológicos de alta testosterona. Esto sucede porque los anticonceptivos simulan un estado de embarazo constante en el cuerpo, lo que orienta el instinto hacia la búsqueda de un “cuidador” más que de un “reproductor”.

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Lo más impactante es lo que sucede cuando se suspende el tratamiento. Según la Dra. Sarah E. Hill, experta en psicología evolutiva, muchas mujeres experimentan un cambio en la percepción de atracción hacia su pareja actual al dejar o cambiar el método anticonceptivo. El “filtro” químico se desvanece y el radar biológico vuelve a buscar compatibilidad genética real. Entender esto no es para que entres en pánico, sino para que seas consciente de que tu química interna es una jugadora clave en tu vida amorosa. Tu cuerpo siempre tiene una razón, incluso cuando está bajo efectos de laboratorio.

Anticonceptivos que los hombres prefieren

Muchas mujeres experimentan un cambio en la percepción de atracción hacia su pareja actual al dejar o cambiar el método anticonceptivo.

Getty Images

Dato Cosmo

Se ha demostrado que las mujeres que NO usan hormonas prefieren el olor de hombres con un sistema inmunológico diferente al suyo, lo que garantiza hijos más sanos. Los anticonceptivos “borran” esa brújula olfativa.

método anticonceptivo salud mujer educación sexual
Scarlet Valencia
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