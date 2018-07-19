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Wellness

9 alimentos que luchan contra el cáncer de mama

Julio 18, 2018 • 
Cosmopolitan
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La comida, ¡incluyendo lo que actualmente comes!, podría determinar tu probabilidad de padecer cáncer de mama. Conoce qué alimentos reducen y aumentan el riesgo.

COME ESTO:

  • Frutas y verduras rojas y naranjas, incluyendo zanahorias, toronja y jitomates.
  • Brócoli, col de Bruselas y coliflor
  • Frijoles y lentejas
  • Pescado, incluyendo bacalao, atún, salmón y arenque
  • Tofu y leche de soya
  • Carnes rojas (más de 500 g a la semana)

NO TOMES ESTO:

  • Alcohol (no más de una copa al día)
  • Azúcar (no más de seis cucharaditas de azúcar añadida al día)

NO COMAS ESTO:

  • Lácteos ricos en grasa (más de una porción al día)
Cosmopolitan
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