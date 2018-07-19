9 alimentos que luchan contra el cáncer de mama

La comida, ¡incluyendo lo que actualmente comes!, podría determinar tu probabilidad de padecer cáncer de mama. Conoce qué alimentos reducen y aumentan el riesgo.
COME ESTO:
- Frutas y verduras rojas y naranjas, incluyendo zanahorias, toronja y jitomates.
- Brócoli, col de Bruselas y coliflor
- Frijoles y lentejas
- Pescado, incluyendo bacalao, atún, salmón y arenque
- Tofu y leche de soya
- Carnes rojas (más de 500 g a la semana)
NO TOMES ESTO:
- Alcohol (no más de una copa al día)
- Azúcar (no más de seis cucharaditas de azúcar añadida al día)
NO COMAS ESTO:
- Lácteos ricos en grasa (más de una porción al día)