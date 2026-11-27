Aunque es lo que más deseamos, no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, pues sin darnos cuenta, nos involucramos con personas que, aunque en un principio parecen querer lo mismo que nosotras, en el fondo no siempre están disponibles.

El problema es que identificar a un hombre que nos hará perder el tiempo en el amor, no siempre es fácil, pues muchas veces ni ellos mismos saben lo que quieren y nos sumergen en dinámicas de incertidumbre y desgaste emocional.

La buena noticia es que aunque parece difícil, sí es posible identificar a los tipos de hombres que nos hacen perder el tiempo en relaciones que no funcionan.

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Los tipos de hombres que solo te hacen perder el tiempo en el amor y cómo identificarlos

Si estás en busca de una relación duradera y estable, aprender a identificar a estos hombres te ayudará a ahorrarte tiempo y energía.

Los que no saben lo que quieren

Es aquel que se acerca, demuestra interés y disfruta de tu compañía, pero cuando llega el momento de definir la relación comienza a tener dudas. Puede decirte que le gustas, que se siente bien contigo y que quiere seguir conociéndote, pero evita hablar del futuro o establecer acuerdos.

El que aparece y desaparece

Este tipo de hombre suele tener una presencia intermitente, puede pasar días sin escribirte y después regresar con mensajes cariñosos, invitaciones o explicaciones que parecen suficientes para recuperar tu atención; sin embargo, su comportamiento genera una dinámica de incertidumbre que te genera estrés y ansiedad.

Los tipos de hombres que solo te hacen perder el tiempo en el amor y cómo identificarlos Getty Images

El que promete mucho, pero cumple poco

Te habla de viajes juntos, proyectos a futuro, una vida en pareja e incluso de planes que parecen demostrar que te considera alguien importante en su vida, pero el problema aparece cuando sus palabras no se traducen en acciones, siempre tiene una explicación para posponer los planes, cambiar de opinión o incumplir aquello que prometió.

El emocionalmente no disponible

Puede ser atento, divertido e incluso demostrar que siente algo por ti, pero tiene dificultades para establecer una conexión emocional profunda, cuando intentas hablar de sentimientos, expresar tus necesidades o resolver un conflicto, suele cerrarse, cambiar de tema o tomar distancia.

El que solo piensa en sus necesidades

En una relación con este tipo de hombre, parece que todo gira alrededor de sus horarios, problemas, deseos y prioridades, y además espera que comprendas sus dificultades, que estés disponible cuando te necesita y que adaptes tus planes a los suyos, pero no siempre muestra la misma disposición contigo.

El que sigue pensando en su ex

Puede decirte que está listo para comenzar una nueva historia, pero sus acciones revelan que todavía tiene asuntos emocionales pendientes con su expareja. Habla constantemente de ella, compara sus relaciones o mantiene una conexión que parece interferir con la posibilidad de construir algo nuevo.