Test: ¿Cuál es el perfume que realmente va con tu PH?

Seguro te ha pasado: hueles un perfume carísimo en tu mejor amiga y es un sueño, pero te lo pones tú y a los diez minutos hueles a “nada” o, peor, a algo que no te gusta. No es mala suerte, es tu PH dándote un golpe de realidad. Tu piel tiene una firma química única y el perfume debe ser su mejor aliado, no su enemigo. Hoy vamos a encontrar tu signature scent real. ¡Saca la pluma y suma tus puntos!

Instrucciones: Elige la opción que más te identifique y suma los puntos.

1. ¿Cómo describirías la textura de tu piel la mayor parte del tiempo?



A) Tiende a ser grasa o mixta, que brilla fácilmente. (1 pto)

Tiende a ser grasa o mixta, que brilla fácilmente. (1 pto) B) Muy seca, siempre necesito crema. (3 ptos)

Muy seca, siempre necesito crema. (3 ptos) C) Equilibrada, ni muy grasa ni muy seca. (2 ptos)

2. ¿Qué pasa con el perfume cuando te lo aplicas en la mañana?



A) Huele intenso por horas, casi no necesito retocar. (1 pto)

Huele intenso por horas, casi no necesito retocar. (1 pto) B) Desaparece en menos de una hora, mi piel “se lo come”. (3 ptos)

Desaparece en menos de una hora, mi piel “se lo come”. (3 ptos) C) Cambia de olor un poco después de aplicarlo. (2 ptos)

3. ¿Cuál es tu clima ideal para sentirte cómoda?



A) El frío o climas frescos de montaña. (2 ptos)

El frío o climas frescos de montaña. (2 ptos) B) El calor tropical y la humedad. (1 pto)

El calor tropical y la humedad. (1 pto) C) Un clima templado, ni frío ni calor. (3 ptos)

4. ¿Qué tipo de comida prefieres?



A) Muy especiada, picante o con sabores fuertes. (1 pto)

Muy especiada, picante o con sabores fuertes. (1 pto) B) Dulces, postres y frutas frescas. (3 ptos)

Dulces, postres y frutas frescas. (3 ptos) C) Ensaladas, pescados y sabores muy ligeros. (2 ptos)

Resultados

Tu piel tiene una firma química única y el perfume debe ser su mejor aliado. Pexels

4-6 Puntos: Familia Cítrica y Verde. Tu PH suele ser más ácido o tu piel más grasa. Esto significa que las fragancias pesadas pueden volverse empalagosas en ti. Busca notas de bergamota, té verde y limón. Según el perfumista Roja Dove, las pieles que retienen bien el aroma brillan con notas frescas que proyectan limpieza y energía.

Tu PH suele ser más ácido o tu piel más grasa. Esto significa que las fragancias pesadas pueden volverse empalagosas en ti. Busca notas de bergamota, té verde y limón. Según el perfumista Roja Dove, las pieles que retienen bien el aroma brillan con notas frescas que proyectan limpieza y energía. 7-9 Puntos: Familia Floral y Frutal. Tienes un PH equilibrado. Tu piel es el lienzo perfecto para las flores blancas, el jazmín y los frutos rojos. La psicóloga sensorial Rachel Herz afirma que estas notas transmiten optimismo y accesibilidad. Eres el equilibrio puro entre lo dulce y lo fresco.

Tienes un PH equilibrado. Tu piel es el lienzo perfecto para las flores blancas, el jazmín y los frutos rojos. La psicóloga sensorial Rachel Herz afirma que estas notas transmiten optimismo y accesibilidad. Eres el equilibrio puro entre lo dulce y lo fresco. 10-12 Puntos: Familia Oriental y Amaderada. Tu piel tiende a la sequedad. Necesitas “aceites” y notas pesadas como sándalo, vainilla, ámbar o pachulí para que el aroma se fije. Los perfumes con base de aceite son tus mejores amigos, ya que tu piel necesita esa nutrición extra para proyectar el aroma con elegancia y misterio.



Dato Cosmo

Se llama “anosmia adaptativa”. Si después de unos minutos ya no hueles tu propio perfume, ¡es buena señal! Significa que tu cerebro lo aceptó como parte de tu olor corporal natural. Los demás sí te huelen, ¡lo juro!