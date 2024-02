Tammy Parra tuvo 10 minutos para elegir la joyería de Pandora que quisiera; esta fue su elección

Así vivió Tammy Parra el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil de la mano de Pandora

Además de ser partidaria del amor propio, Tammy Parra se ha convertido en un ícono del mundo de belleza. Gracias a sus consejos de moda y maquillaje, la creadora de contenido ya cuenta con más de 4,6 millones de seguidores en Instagram y con 13,7 millones. Debido al gran engagement que tiene en redes sociales, Tammy ha colaborado con grandes marcas, como lo es Pandora, la marca con la que viajó a Brasil para disfrutar del Carnaval de Río de Janeiro.

Tammy Parra nos contó cómo fue vivir esta experiencia por primera vez y nos compartió algunos datos curiosos sobre sus preferencias en el mundo de la moda.

Tammy Parra y cómo elegir el outfit perfecto para cada evento

C: Tuviste la oportunidad de viajar a Brasil, ¿qué fue lo que más disfrutaste del Carnaval de Río?

T: Lo que más me gustó del Carnaval de Río de Janeiro fue la vibra de las personas, conocer otra cultura que era completamente diferente a México, además de ver como las personas se tomaban muy enserio el Carnaval y se notaba en los vestuarios y en las carrozas, absolutamente todo me gustó.

C: Vimos que en el viaje te dieron 10 minutos para elegir la joyería de Pandora que quisieras, cuéntanos qué escogiste y por qué?

T: Sí, me dieron 10 minutos para elegir la joyería que quisiera y yo escogí muchos brazaletes para regalárselos a mi familia y a mis amigas, también escogí muchos charms que me recordaran a momentos que he vivido con ellos porque yo colecciono momentos no joyas y Pandora eso es, siempre recordar tus mejores momentos y revivirlos cada que vez tus charms.

C: ¿Qué es lo más importante para ti al momento de elegir un outfit para un evento tan importante como lo fue el Carnaval?

T: Lo más importante para mí al elegir un outfit es mostrar mi personalidad y combinar con el evento, por ejemplo, use varios vestidos con muchos brillos y piedras que eran perfectos para el Carnaval porque eran muy coloridos y es la vibra que me daba, también use otros vestidos más cómodos para echar un bailongo.

C: Si pudieras quedarte con un solo charm de Pandora, ¿cuál sería?

T: Si pudiera quedarme con un solo charm sería uno de flor con muchos brillitos incrustados porque es totalmente mi personalidad.

C: ¿Por qué te identificas tanto con esta marca?

T: Porque para mí los momentos y los recuerdos son lo más importante y atesorarlos es muy valioso, entonces me encanta que Pandora me permite recordar cada que veo mis joyas, además que están muy glam y me gusta mucho arreglarme y estar siempre shining.

LUIGUI SALAS FOTOGRAFO

C: Eres partidaria del amor propio, ¿cómo reflejas eso en tu estilo personal?

T: Soy partidaria del amor propio y lo reflejo en mi estilo siendo yo misma, siempre respetando lo que me gusta y sobre todo mostrando a esa niña interior de hace años qué le hubiera gustado ponerse y haciéndolo realidad, entonces siendo muy auténtica es la manera en la que me demuestro amor propio.

C: ¿Cuáles son los accesorios que nunca te abandonan?

T: Las arracadas y los anillos, soy muy fan de los anillos y sobre todo de Pandora porque puedo darles un significado.

C: Menciona 5 cosas que no pueden faltar en tu maleta cuando haces un viaje

T: Mi joyero, buenos outfits, bloqueador, obviamente mi maquillaje y tacones.