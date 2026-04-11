¿Por qué el exceso de estética “Old Money” podría ser una señal de depresión?

Vamos a tocar un tema que va a incomodar a muchas. Amamos la estética limpia, los linos beige y la perfección del “Old Money”, pero ¿en qué momento nuestra vida se convirtió en un desierto sin color? Hay una delgada línea entre el buen gusto y la anestesia emocional. Si sientes que los colores brillantes te irritan y que solo puedes vivir en una paleta de grises y cremas, tu cerebro podría estar gritando por ayuda. Hoy vamos a analizar la psicología detrás de la “vida en neutro” y por qué tu vibe minimalista podría ser una red flag de salud mental.

La psicología del color es contundente: los colores vibrantes estimulan el sistema nervioso. Por el contrario, una vida sumergida en el beige, blanco y gris, como la tendencia Beige Mom o Aesthetic Sadness, puede ser un síntoma de anhedonia o falta de placer. El psicólogo Dr. Lewis Hill explica que cuando estamos deprimidos o bajo un estrés crónico, el cerebro busca instintivamente reducir los estímulos externos. Los colores neutros actúan como una “anestesia visual” que nos hace sentir seguras porque no demandan energía emocional para ser procesados.

Obsesionarse con una estética de “perfección” muda a menudo encubre un deseo de control sobre una vida interna caótica. El fenómeno del “Old Money” mal entendido empuja a las mujeres a borrar su individualidad en favor de una elegancia rígida y monótona. Si el color te asusta, es probable que tu capacidad de sentir alegría también esté disminuida. No es una crítica al estilo, es una invitación a revisar si tu clóset es una expresión de clase o una jaula de apatía. Recuperar el color es, en muchos sentidos, recuperar las ganas de vivir con intensidad.

Dato Cosmo

Existe el término “Cromofobia”. Es el miedo al color que se manifiesta en épocas de incertidumbre social. Al vestir de beige, estamos intentando pasar desapercibidas para evitar el conflicto o el juicio, un rasgo típico de la ansiedad social.

Una vida sumergida en el beige, blanco y gris, como la tendencia Beige Mom o Aesthetic Sadness, puede ser un síntoma de anhedonia o falta de placer. Getty Images

La elegancia no tiene que ser pálida. No dejes que tu estética se convierta en tu escondite y atrévete a meterle un poco de caos cromático a tu vida, te sentirás mejor, está comprobado. ¿No sabes qué colores usar? Estos son los 3 que debes usar para subir tu energía de inmediato, según la psicología.