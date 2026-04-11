Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

¿Por qué el exceso de estética “Old Money” podría ser una señal de depresión?

¿Tu mundo se volvió color arena? La psicología explica por qué la falta de color en tu estilo de vida podría ser un mecanismo de defensa contra el agotamiento.

Abril 11, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujer sentada outfit all beige mirando hacia la nada

¿Por qué el exceso de estética “Old Money” podría ser una señal de depresión?

Getty Images

Vamos a tocar un tema que va a incomodar a muchas. Amamos la estética limpia, los linos beige y la perfección del “Old Money”, pero ¿en qué momento nuestra vida se convirtió en un desierto sin color? Hay una delgada línea entre el buen gusto y la anestesia emocional. Si sientes que los colores brillantes te irritan y que solo puedes vivir en una paleta de grises y cremas, tu cerebro podría estar gritando por ayuda. Hoy vamos a analizar la psicología detrás de la “vida en neutro” y por qué tu vibe minimalista podría ser una red flag de salud mental.

Te puede interesar...
Mujer con vestido azul y flores rojas
Moda y Belleza
Los dos colores que usan las personas que nunca pasan desapercibidas según la psicología
Estos son los tonos que tienen el mayor impacto visual y emocional. Descubre cómo usarlos
Marzo 13, 2026
 · 
Scarlet Valencia
mujer sentada tomando café con la mano levantada
Moda y Belleza
¿Te han dicho que vas “muy arreglada”? El significado psicológico detrás del comentario
¿Alguna vez te han “criticado” por ir muy arreglada? Analizamos la psicología detrás de este comentario y cómo tu imagen personal es tu herramienta de poder más fuerte
Marzo 11, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Mujer con fondo rojo y vestido encaje/ mujer provocativa
Moda y Belleza
Ser una mujer “provocativa” ya no es un insulto, sino un power move
Redefinimos el concepto de ser provocativa. Descubre por qué hoy se trata de actitud, límites y amor propio, y no solo de lo que llevas puesto.
Marzo 23, 2026
 · 
Scarlet Valencia
cortes-de-pelo-atemporales.jpg
Moda y Belleza
Cortes de pelo que te envejecen: Qué evitar en tus 20s y 30s
Evita estos errores de corte que pueden sumarte años o hacerte lucir desactualizada. Guía para tus 20s y 30s.
Marzo 23, 2026
 · 
Scarlet Valencia

La psicología del color es contundente: los colores vibrantes estimulan el sistema nervioso. Por el contrario, una vida sumergida en el beige, blanco y gris, como la tendencia Beige Mom o Aesthetic Sadness, puede ser un síntoma de anhedonia o falta de placer. El psicólogo Dr. Lewis Hill explica que cuando estamos deprimidos o bajo un estrés crónico, el cerebro busca instintivamente reducir los estímulos externos. Los colores neutros actúan como una “anestesia visual” que nos hace sentir seguras porque no demandan energía emocional para ser procesados.

Obsesionarse con una estética de “perfección” muda a menudo encubre un deseo de control sobre una vida interna caótica. El fenómeno del “Old Money” mal entendido empuja a las mujeres a borrar su individualidad en favor de una elegancia rígida y monótona. Si el color te asusta, es probable que tu capacidad de sentir alegría también esté disminuida. No es una crítica al estilo, es una invitación a revisar si tu clóset es una expresión de clase o una jaula de apatía. Recuperar el color es, en muchos sentidos, recuperar las ganas de vivir con intensidad.

Dato Cosmo

Existe el término “Cromofobia”. Es el miedo al color que se manifiesta en épocas de incertidumbre social. Al vestir de beige, estamos intentando pasar desapercibidas para evitar el conflicto o el juicio, un rasgo típico de la ansiedad social.

mujer outfit beige en medio de un campo en la nada, mujer sola, mujer duda, old money y depresión

Una vida sumergida en el beige, blanco y gris, como la tendencia Beige Mom o Aesthetic Sadness, puede ser un síntoma de anhedonia o falta de placer.

Getty Images

La elegancia no tiene que ser pálida. No dejes que tu estética se convierta en tu escondite y atrévete a meterle un poco de caos cromático a tu vida, te sentirás mejor, está comprobado. ¿No sabes qué colores usar? Estos son los 3 que debes usar para subir tu energía de inmediato, según la psicología.

salud|salud mental Old money Moda y estilo
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Mujer usando un bodysuit de encaje con saco encima
Moda y Belleza
Lencería como outwear: Cómo usar tu body favorito en una cita sin que sea “demasiado”
Abril 10, 2026
 · 
Scarlet Valencia
edad-mujeres-alcanzan-maximo-atractivo.jpg
Moda y Belleza
Esta es la edad en la que las mujeres alcanzan su máximo atractivo
Febrero 19, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Ideas de uñas cromadas para un look futurista y elegante esta primavera
Moda y Belleza
Uñas cromadas: 8 formas de llevar este look futurista con elegancia
Abril 09, 2026
 · 
Melisa Velázquez
mujer en playa con traje de baño blanco elegante
Moda y Belleza
Los 3 colores de traje de baño que te hacen ver más costosa y atractiva según la psicología
Abril 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia