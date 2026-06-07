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Moda y Belleza

¿Por qué cuando atraviesas una crisis emocional quieres cortarte el pelo o cambiar de look? Esto dice la psicología

Cambiar de look en una crisis emocional no es superficial ni trivial, es un lenguaje simbólico del cuerpo cuando la mente está en transición y necesita tener el control.

Junio 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué nos cortamos el cabello cuando enfrentamos una crisis personal o ruptura amorosa?

¿Por qué nos cortamos el cabello cuando enfrentamos una crisis personal o ruptura amorosa?

Getty Images

En momentos de crisis emocional, es común querer hacer cambios visibles en nuestra apariencia, como cortarse o teñirse el pelo o cambiar de estilo, y de acuerdo con la psicología, esto no es solo algo estético o impulsivo, sino una respuesta simbólica ligada a las emociones.

En muchas culturas ancestrales, el cabello se considera una extensión simbólica de la energía personal, capaz de guardar memorias y emociones, es por esta razón que cortarlo se interpreta como un acto de duelo, transición y renacimiento.

Desde esta perspectiva, un cambio de look puede funcionar como un ritual que acompaña procesos de cierre y facilita el inicio de la sanación emocional.

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¿Por qué nos cortamos el cabello cuando enfrentamos una crisis personal o ruptura amorosa?

Cambiar el cabello o la imagen externa funciona como una forma de externalizar el caos interno, es decir, si por dentro todo parece desordenado, el cambio físico actúa como un intento de reorganización simbólica.

Control en medio del desorden

Uno de los principales motivos para cambiar de look durante una crisis emocional es la necesidad de recuperar el control, pues al ser una decisión inmediata y reversible, permite a las personas sentir que pueden tomar las riendas de algo en medio de la incertidumbre.

Ritual de cierre

Desde la psicología, cambiar de imagen puede funcionar como un ritual de transición que simboliza el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Por eso, tras una ruptura o una crisis personal, muchas personas viven este cambio como una forma de renacer y empezar de nuevo.

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¿Por qué nos cortamos el cabello cuando enfrentamos una crisis personal o ruptura amorosa?

Getty images

Alivio emocional

La neuropsicología explica que los cambios de imagen pueden generar una sensación de bienestar porque la novedad activa el sistema de recompensa del cerebro, y aunque no solucionan el problema de fondo, pueden aportar alivio, motivación y una sensación temporal de renovación emocional.

Reconstrucción

Aunque muchas veces se considera un acto impulsivo, cambiar de look puede formar parte de un proceso de reconstrucción personal tras una experiencia emocional intensa. Los expertos advierten que el problema surge cuando este tipo de cambios se convierte en la única forma de gestionar las emociones.

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