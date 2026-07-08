Los 6 colores de uñas más elegantes y divertidos que triunfarán este verano

El verano es la temporada ideal para apostar por looks llenos de color, incorporando tonos vibrantes y frescos que reflejen tu personalidad y te ayuden a elevar cualquier outfit sin renunciar a la elegancia y la sofisticación.

Desde tonos inspirados en el mar hasta colores vibrantes que evocan frutas tropicales y atardeceres, estas propuestas son ideales para quienes desean renovar su estilo sin perder el buen gusto.

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Los colores de uñas más bonitos y alegres para lucir este verano

Además de estar en tendencia, estos colores se pueden llevar sólidos para crear un diseño minimalista, o si prefieres un manicure más creativo, puedes optar por diseños multicolor o incorporar texturas o efectos como el glaseado o el acabado jelly.

Baby blue

El baby blue o azul cielo será uno de los colores favoritos del verano gracias a su frescura, elegancia y versatilidad para combinar con distintos estilos, pues su acabado suave transmite serenidad, y además de ser elegante, también es moderno.

Amarillo mantequilla

Este tono de amarillo se ha convertido en uno de los clásicos que no pasa de moda, y que durante el verano, luce muy chic. Se trata de un tono delicado, luminoso y fácil de combinar, ideal para quienes buscan salir de su zona de confort, pero sin recurrir a tonos tan intensos.

Verde pistache

Este tono de verde ofrece un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo divertido, su tonalidad suave recuerda a la naturaleza y aporta un toque moderno que luce especialmente bien tanto en uñas cortas como largas.

Coral vibrante

Se trata de un color que combina matices rosados y anaranjados que favorecen prácticamente todos los tonos de piel, y además de transmitir energía y optimismo, aporta un acabado sofisticado que funciona tanto para el día como para eventos de noche.

Lavanda pastel

Los tonos lila continúan siendo una apuesta segura, pues destaca por su delicadeza y versatilidad, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan un manicure romántico, elegante y con un toque de color que no resulte excesivo.

Rosa sandía

El rosa sandía será uno de los protagonistas del verano gracias a su intensidad y efecto refrescante, se caracteriza por ser un tono alegre, femenino y llamativo, que añade vitalidad a cualquier look y resulta ideal para vacaciones, días de playa o reuniones al aire libre.

Este verano, las tendencias demuestran que la elegancia no está peleada con la diversión.