Los 5 signos zodiacales con más estilo al vestir

¿Alguna vez te has preguntado por qué esa amiga siempre luce como si acabara de bajar de una pasarela, incluso en jeans? La respuesta podría estar en las estrellas. Hay signos que simplemente tienen el “ojo” para la moda en su ADN cósmico. ¡Busca tu signo y descubre si eres una fashion icon natural!

La pasarela zodiacal

Libra - El equilibrio de Venus

Como signo de aire regido por Venus, Libra tiene una necesidad intrínseca de armonía y simetría. No verás a una Libra con un look “desalineado” a menos que sea un grunge perfectamente planeado. Visten para agradar y para crear paz estética a su alrededor.

Leo - El brillo del Sol

Su estilo refleja su necesidad de ser vista y admirada. Seleccionan prendas que funcionen como una armadura de confianza: colores vibrantes y texturas llamativas. Su ropa es una extensión de su carisma y liderazgo.

Tauro - El “lujo silencioso”

Tauro se enfoca en lo tangible y la calidad. No les interesa la moda rápida; prefieren invertir en una sola pieza de seda o cuero que dure años; tiene que ver con la comodidad y el placer sensorial. Reflejan la estabilidad y el buen gusto por las cosas finas de la vida.

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Capricornio - La estructura de Saturno

Capricornio ve la moda como una herramienta de poder. Su estilo es estructurado, sobrio y atemporal. Su selección de colores neutros como negro, gris, azul marino, refleja su mentalidad de “negocios primero” y su respeto por las tradiciones y el éxito profesional.

Acuario - La rebeldía de Urano

Acuario es el visionario del zodiaco. Su estilo es una declaración de independencia y originalidad. Odian parecerse a los demás, por lo que su selección suele incluir piezas vintage únicas, combinaciones de colores inesperadas o moda tecnológica. Visten para romper el status quo y expresar su libertad mental.

Ya sea que tu signo esté en el top o no, recuerda que la moda es una herramienta. ¡Usa el poder de tus astros para conquistar el asfalto hoy mismo!