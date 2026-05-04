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Los signos del zodiaco que siempre logran lo que quieren, ¿eres uno de ellos?

¿Es ambición o es el cosmos? Descubre cuáles son los signos del zodiaco que no aceptan un “no” por respuesta y cómo usan su energía para triunfar.

Mayo 04, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujeres poderosas a la pasarela

Los signos del zodiaco que siempre logran lo que quieren, ¿eres uno de ellos?

Getty Images

Hay gente que parece que tiene el universo a su favor y otra que parece que siempre está remando contra corriente. Pero, ¿qué crees? No es solo suerte, es la configuración de sus astros. Hay signos que nacieron con un “chip” de determinación que los hace imparables, de esos que si se les cierra una puerta, entran por la ventana. Ellos son los verdaderos tiburones del zodiaco para que sepas si tienes ese fuego interno o si necesitas aprenderles un par de trucos.

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De acuerdo con expertos en astrología conductual, la determinación de un signo depende de su elemento y su modalidad. Los signos cardinales son los iniciadores por excelencia, pero los fijos son quienes tienen la resistencia para llegar a la meta. Aries, por ejemplo, es el primer signo del zodiaco y su regente Marte le otorga una valentía ciega; si quiere algo, va por ello sin medir las consecuencias. Por otro lado, Escorpio utiliza una estrategia mucho más silenciosa y profunda: su determinación es emocional y obsesiva, lo que lo hace capaz de esperar años con tal de conseguir su objetivo final.

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Getty Images

Capricornio es el rey de la montaña; su enfoque está en el estatus y la seguridad material, por lo que su disciplina es inquebrantable. Leo, movido por el Sol, logra lo que quiere a través del magnetismo y el liderazgo, convenciendo al mundo de que su visión es la correcta. Finalmente, Tauro aporta la persistencia física: una vez que un toro decide que algo le pertenece, no hay fuerza en la naturaleza que lo haga cambiar de opinión. Si eres uno de estos signos, tienes un superpoder de manifestación que muchas envidiarían; el secreto está en canalizar esa terquedad hacia metas que realmente nutran tu alma y no solo tu ego.

Dato Cosmo

Se llama “Stellium de Poder”. Si tienes tres o más planetas en estos signos, tu capacidad de resiliencia es un 40% superior al promedio, según estudios de psicología astrológica. El destino no te pasa, tú lo haces. Usa la energía de tu signo para conquistar tus sueños y no dejes que nadie apague tu fuego.

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