Lo que tu olor le dice a un hombre antes de que tú digas una palabra, según la ciencia

Antes de que digas una sola palabra, tu olor ya está comunicando algo. La ciencia detrás de esto es más compleja de lo que la industria del perfume quiere hacernos creer, pero hay hallazgos reales que vale la pena conocer.

Según la UNAM, las feromonas son sustancias químicas que permiten comunicación entre miembros de una misma especie, y se liberan a través de glándulas determinadas genéticamente.

El problema es que, en humanos, la ciencia todavía no ha logrado aislar ni identificar con certeza una fórmula química específica de feromona humana, y la existencia del órgano vomeronasal, el que en otros animales detecta estas señales, sigue siendo motivo de debate entre especialistas.

Lo que sí está comprobado es algo distinto pero igual de fascinante: en un experimento donde se pidió a mujeres que olieran camisetas usadas por distintos hombres, muchas identificaron correctamente la de su pareja o de alguien que les gustaba previamente, sin haber tenido contacto visual con la prenda.

Esto sugiere que el olor corporal genuino, no el perfume, contiene información real sobre compatibilidad que el cerebro procesa de forma inconsciente.

Los estímulos olfativos agradables generan placer y se asocian a recuerdos positivos, así que estar cerca de alguien cuyo perfume evoca algo bueno en tu memoria aumenta las probabilidades de sentirte atraída, y viceversa.

Eso explica por qué cuidar tu olor corporal, más allá del perfume que elijas, sigue siendo una de las formas más honestas de comunicar algo sin decir nada.

Sobre los perfumes que prometen contener feromonas sintéticas para atraer pareja, la ciencia es clara: no hay evidencia sólida que respalde esa promesa específica en humanos.

Lo que sí funciona es más simple y menos mágico: un buen perfume que se sienta como tuyo, aplicado con intención, sigue siendo una de las formas más efectivas de dejar una impresión olfativa memorable, aunque la química detrás no sea tan literal como la publicidad sugiere.