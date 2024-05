La herramienta de cabello que sí vale la pena tener

Creemos que todas proyectamos por fuera cómo nos sentimos por dentro, pero esa seguridad exterior también se trabaja, y quien dijo que la belleza dolía no conocía Shark FlexStyle, la respuesta a un peinado rápido, impecable y sencillo. “Hay una frase que Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, me dijo y me encanta: ‘el 50% de mi trabajo lo haces tú y el otro 50% lo hago yo en la alfombra roja. Si yo no me siento segura, no me siento bonita, no voy a poder proyectar lo que me gustaría ser,” recordó el estilista de las celebs Víctor Guadarrama, nuevo embajador de Shark Beauty, y que en un evento en honor al lanzamiento de la Shark FlexStyle Teal Limited Edition nos contó sus mejores secretos y tips para sacar a relucir tu mejor versión…

alexander saldana

Más practicidad

La Shark FlexStyle es el producto del momento porque no maltrata el cabello con el calor, es una herramienta multifuncional y versátil que puede hacerte cualquier estilo de peinado sin complicaciones. “Definitivamente, mi producto estrella y el que tengo únicamente en mi maletín de peinado es la Shark FlexStyle. Es un secador súper potente que se convierte en un rizador de cabello con la capacidad de crear todo tipo de ondas, tiene infinidad de accesorios y puedes hacer cualquier tipo de ondas, alisar, crear volumen y da como resultado un cabello sin daño por el calor, estilizado y luminoso”. Nos confiesa Víctor.

alexander saldana

Un giro es todo lo que necesitas para pasar de uno a otro, después eliges entre los diferentes accesorios y listo, desbloqueas la capacidad de rizar, dar volumen, alisar y secar. Es la respuesta a un peinado rápido y sencillo para explorar diferentes estilos según tu tipo de cabello.

Su boquilla Finisher RapidGloss atrae automáticamente el cabello más largo a la superficie y lanza los baby hairs al fondo eliminando el encrespamiento y el frizz. ¿Lo mejor? Es que puedes regular la temperatura y el flujo de aire según tus preferencias para secar rápido mientras mantienes un calor bajo.

alexander saldana

Consejos de experto

Para empezar, si no eres experto en el uso de herramientas, el estilista recomienda perder el miedo y divertirte con muchos estilos, probar y probar hasta que encuentres tu favorito y el que mejor funciona para ti. Intenta usar cada accesorio para lo que fue diseñado y recuerda que no hay una ocasión ideal para usar la Shark FlexStyle. “El mejor pretexto para usarla todos los días es verte, sentirte guapísima, con la autoestima hasta arriba. Si tienes algún evento o sólo quieres lucir espectacular para ir al cine, lo mejor es que va a parecer que fue creado por un profesional y va a ser hecho por ti misma más fácil y rápido, ¡hasta en cinco minutos puedes tener un look increíble!” nos dice el experto.

alexander saldana

COSMO TIPS x SHARK BEAUTY:

**Fija con aire frío: Para un acabado sedoso y sin frizz utiliza el botón de aire frío Cool Shot para cerrar la cutícula.

**Utiliza mousse para peinar antes de estilizar el cabello con tu herramienta predilecta, ayudará a dar forma y que dure por más tiempo.

**Elimina el frizz con la boquilla Finisher RapidGloss, “El producto que todo el mundo se pregunta para qué es pero es de súper utilidad, es esta boquilla finalizadora que ayuda a pulir el cabello, te da brillo, direcciona eliminando el frizz y manteniendo tu cabello sano.”

**Por último, “el mejor consejo para garantizarte un peinado que te dure todo el día es estilizar con el cabello húmedo. ¿Es una locura? Estamos ahorrando tiempo, no te va a dañar, estilizar el cabello húmedo será mucho más fácil, ayudando a fijar y moldear cualquier tipo de peinado. Y para cualquier tipo de estilo tenemos un accesorio. Un tip extra que te puedo dar es utilizar un spray fijador o nuestra boquilla finalizadora, y lo mejor es portar una sonrisa.”