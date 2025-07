Majo Aguilar: cantar para sentir

Majo Aguilar no solo lleva el apellido de una de las dinastías más emblemáticas de la música mexicana: también ha sabido encontrar su propio ritmo, su propio estilo y una voz que vibra con verdad, autenticidad y fuerza femenina.

¿Cómo eras de niña y cómo surge tu interés por la música?

Era hiperactiva... ¡pero muchísimo! Vivía obsesionada con cantar. Estaba en todos los juegos de talentos de la escuela, me inventaba canciones y hasta letras si no me las sabía. La música me atrapó desde muy chiquita y también era muy traviesa, muy, muy traviesa ja ja.

¿Cuál ha sido el momento más desafiante de tu carrera hasta ahora?

Ha sido difícil cuando se intenta sacar de mí una mala vibra hacia personas de mi familia. Independientemente de que tomemos caminos distintos, yo jamás voy a hablar mal de ellos. Entiendo que el show business a veces busca confrontaciones, pero yo estoy aquí por la música, no por escándalos. Ha sido desgastante, sí, pero también una oportunidad para mostrarle al público quién soy en realidad.

¿Cómo has logrado posicionarte por ti misma, más allá de tu apellido?

Me siento muy orgullosa de mis abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, ellos comenzaron todo esto. Pero siempre he sabido que ese fue su camino y que yo tengo que crear el mío. Escucharme a mí misma ha sido clave. La intuición es poderosa: me ha dicho por dónde sí y por dónde no. Además, creo mucho en avanzar sin pisar a nadie, sin hablar mal de otros. Vi una frase que decía: “El éxito de alguien más no significa que tú no puedas tener el tuyo”. Y lo creo totalmente. He estado tan concentrada en lo mío, que honestamente no me ha dado tiempo de fijarme en lo que hacen los demás.

¿Qué te inspira cuando compones o eliges canciones?

¡Los momentos mágicos! Esas iluminaciones que te agarran en un avión, comiendo o en cualquier lugar inesperado. A veces es el amor, otras veces la familia o una simple emoción. Me inspiro mucho cuando hago algo diferente a mi rutina: ver una peli que normalmente no vería, visitar una expo de arte, cosas así. Y claro, también cuando estoy sola. La soledad es muy inspiradora.

¿Cómo manejas la presión de estar bajo el ojo público?

Hasta ahora no me he sentido presionada. Creo que la clave ha sido ser yo misma en todo momento: arriba del escenario, en una entrevista, en una sesión de fotos. No uso caretas, y eso me ha ayudado a mantenerme en paz.

¿Tu familia cómo te ha apoyado para mantener los pies en la tierra?

Mi núcleo más cercano —mis papás y mis hermanas— es un refugio total. Te cuento una anécdota: después de cantar con el Canelo, llegué a México y fuimos a casa de mis papás. Platicamos unos 30 o 40 minutos del show, y luego... “¿qué van a querer cenar?”. Pedimos pizzas y ya, se acabó el tema. Para ellos, yo no soy “Majo Aguilar la artista”, soy la hija, la hermana. Esa normalidad me reconecta y me recuerda que una cosa es cantar y otra, muy distinta, es la fama.

¿Tienes algún ritual para reconectar contigo misma en medio del caos?

Sí. Me encierro un rato, sola, y hago dos cosas: juego en el Nintendo Switch o leo. Ambas me ayudan a concentrarme, me desconectan y me devuelven la calma. Es como un reset mental.

Si pudieras hablar con la Majo de 15 años, ¿qué le dirías?

Que escuche a todos con atención, pero que nunca deje de seguir su intuición. Esa voz interna me ha llevado a donde quiero estar y me ha alejado de los lugares donde no quiero estar. Es una guía maravillosa.

¿Qué significa para ti el empoderamiento femenino hoy?

Libertad. El poder ser quien eres, sin pedir permiso. Antes teníamos que estar calladitas, como si eso fuera más bonito, y eso dejó huella en muchas generaciones. Hoy somos más libres, más fuertes, y ya no estamos diseñadas para no incomodar: ahora estamos diseñadas para ser, y eso es espectacular.

¿Transmitir ese mensaje es parte de lo que buscas con tu música y tu imagen?

Totalmente. Y también con mi vestuario. Siempre he respetado muchísimo la tradición del mariachi, pero yo me muevo mucho en el escenario, y la falda me incomoda. Entonces rompí ese molde: uso pantalones, trajes sastre con inspiración charra. No llevo moño, ni sombrero, pero sí mantengo los elementos que le dan identidad. El diseño es de Javier Morales, tercera generación de sastres de charro, y afortunadamente entendió mi idea y me apoyó. Lo más importante es que sea honesto. El público se da cuenta cuando algo es forzado.

¿Cómo describes tu estilo personal?

Fuera del escenario, diría cómodo, ecléctico y divertido. Sí me gusta que tenga su toque divertido, pero tengo que estar cómoda y mezclo muchísimo. Soy muy mala siguiendo tendencias, la verdad. Prefiero jugar con lo que me hace sentir bien.

Ya adaptaste el traje a tu estilo, pero en lo musical, ¿cómo logras equilibrar ese respeto por las raíces del mariachi con tu necesidad de innovar y ponerle tu sello?

Con amor. Porque cuando hay amor, hay respeto. Si yo hiciera lo que hago con otras intenciones, como por ejemplo: “quiero pegar con los chavitos, entonces le voy a meter un poco de reggaetón”, que ojo, no lo he hecho, pero es un ejemplo... aunque igual lo hago después (risas). No tengo nada en contra del reggaetón, pero a lo que voy es: si yo hiciera esos momentos solo para pegar, estaría faltándole al respeto al mariachi. Pero como lo hago desde una inquietud genuina de mi creatividad —y eso es amor—, creo que por eso ha funcionado tan bien. Porque es algo muy natural.

¿Cuál dirías que ha sido tu mayor logro hasta ahora?

¡Uy! Es que pienso en muchos muy bonitos…pero de verdad, mi mayor logro —y lo digo con el corazón en la mano— es haber construido una base de fans que yo siempre digo que son mi familia. Me han acogido con los brazos súper abiertos y no me sueltan. Sé que me quieren mucho, y eso para mí es el logro más espectacular, porque a la gente no la puedes comprar con nada. Eso no se puede forzar, se da naturalmente, y tienen que pasar muchas cosas para que eso ocurra. Entonces, aunque suene cliché, el cariño del público y la manera en la que me han abrazado, ese es mi logro máximo.

¿Y qué es algo que pocos saben de ti, pero que te gustaría que supieran?

No creas que soy tan hermética con mis cosas... pero a ver, ¿qué podría ser? La gente ya sabe que soy gamer, que me encanta tomar fotografías —de hecho, estudié un año y medio de fotografía—, que me gusta leer… ¿Algo que no sepan? Es que no sé si esto se debería decir porque se supone que uno debe ayudar sin decirlo, pero la verdad es que me gusta mucho apoyar causas. Y quizás me gustaría que eso se supiera, no por reconocimiento, sino porque a lo mejor alguien que está leyendo esto se inspira y conecta con alguna causa que le mueva el corazón. Y si está en sus posibilidades, pueda apoyar. Siento que si estamos en una posición afortunada de poder dar, debemos hacerlo.

¿Cuál es un consejo que siempre llevas contigo?

Tengo varios. El primero, y lo tengo tatuado en el corazón, me lo dio mi abuelita Flores: “Canta para sentir, no para sonar bonito. Canta para que tú sientas algo, porque con eso los demás van a sentir también.” Y sí, lo más importante es que lo sientas tú. Y desde que era muy chiquita, como de 13 años, hay una frase que se me quedó grabada: “Vive y deja vivir.” Para mí es como un mantra. Yo no me meto en la vida de los demás, trato de que cada quien haga lo que quiera con mucho respeto. Creo que eso me ha funcionado muy bien. No me tomo las cosas personales, y eso también me ha llevado a donde estoy ahora.

¿Y qué sigue para ti? ¿Qué viene para Majo Aguilar en este siguiente capítulo?

¡Mucha música! Y ojalá más personas conecten con este sueño que me fascina y que me llena la vida, que es cantar.