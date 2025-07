Tomorrowland 2025: Se incendia el escenario principal antes del primer fin de semana

En el mundo de la música electrónica hay pocos festivales que tienen el impacto y popularidad que tiene Tomorrowland. Considerado uno de los más grandes a nivel mundial por el gran talento que llega a reunir y la experiencia inigualable que varios asistentes aseguran no encontrare en otros eventos, cada año sorprende a los fans con grandes e hipnotizantes escenarios.

Escenario principal Tomorrowland 2024 Tomorrowland

¿Qué pasó en el escenario principal de Tomorrowland?

Desafortunadamente en el marco de preparación para recibir a miles de personas del del 18 - 20 de julio, la euforia se tornó en preocupación, después de que se incendiara el escenario principal.

A pesar de que se destruyó casi por completo y los videos del incidente alarmaron a los usuarios que estaban listos para asistir. Poco después de que se diera a conocer sobre el incidente, el festival lanzó un comunicado aclarando la situación y cómo afectará el evento.

El festival confirma que no hubo heridos

Aseguran que no hubo heridos y ya se está trabajando en una solución provisional, ya que uno de los mayores atractivos visuales del evento es el escenario principal, el cual llega a abarcar hasta 32 m de alto y 20 m de ancho.

¿Se cancelará el primer fin de semana del festival?

En cuanto al acceso al festival, está previsto que se lleve a cabo sin complicaciones, al igual que el acceso a partir del jueves 17 de julio a DreamVille, la zona donde los asistentes pueden acampar. En relación a las actividades del Global Journey en Bruselas y Amberes, se llevarán a cabo según lo previsto.

¿Qué han dicho los fans sobre el incendio?

De momento no se ha dado más información al respecto pero en redes hay usuarios que dudan de la seguridad del festival después de este suceso. Incluso hay quienes piden que no se lleve a cabo el festival y se reembolse el dinero gastado en este primer fin de semana del evento que dura dos fines de semana.

Ante esta solicitud no han habido respuestas oficiales y el reembolso no parece ser una opción disponible para los usuarios que decidan no ir.