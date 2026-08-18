Elegir el tono correcto de uñas es más complejo de lo que crees. Por ejemplo, el milky pink, peach nude, blanco aperlado, beige rosado y el milky lavender son algunos diseños de manicura que aportan luminosidad, suavizan visualmente la piel y ayudan a crear un efecto más fresco y juvenil. Y es que un color de uñas puede cambiar por completo la apariencia de nuestras manos; mientras que algunos tonos hacen que los dedos se vean más largos, otros provocan que las manos luzcan más anchas o incluso maduras. Y aunque no exista un color “prohibido” dependiendo de tu edad, sí hay tips que puedes tomar en cuenta para que tus manos eviten aparentar más edad.

Te puede interesar: 3 diseños de uñas acrílicas en rojo que son tendencia esta temporada

¿Cuál es el error de manicura que puede hacer que tus manos se vean más viejas?

Evita colores oscuros en uñas cortas

Cuando vayas al salón de belleza, debes recordar que si lo que buscas es conseguir una apariencia más suave en las manos al mismo tiempo que les restas edad, debes evitar elegir un esmalte extremadamente contrastante con tu tono de piel. Además, también debes tomar en cuenta la forma y el color de tus uñas. Por ejemplo, los colores oscuros suelen aportar elegancia y sofisticación a las manos, pero cuando se tienen las uñas cortas o cuadradas, no es ideal utilizarlos.

Evita las uñas demasiado cuadradas

Si te gusta llevar las uñas cortas pero quieres mantenerlas juveniles, los expertos recomiendan elegir el diseño almendrado, el cual se caracteriza por tener los laterales ligeramente estrechos y una punta sutilmente afilada, creando una línea visual que dirige la mirada hacia el extremo de la uña. Lo ideal es llevarlas en una longitud media para que su silueta estilizada puede hacer que las manos se vean más delicadas.

Si tienes dedos cortos, estas son las uñas que más te favorecen Getty Images

Opta por tonos que iluminen tus manos

Los tonos milky, nude, rosa pálido, beige y algunos tonos durazno aportan efectos visuales mucho más juveniles gracias a la suave transición entre la piel y la uña, a la vez que hacen lucir las manos más delgadas. Además, los efectos lechosos y translúcidos hacen que las manos se vean más limpias, cuidadas, y por lo tanto, más jóvenes.

pinterest

¿Y qué hay del acabado?

Esta parte del proceso en una manicura también es muy importante si quieres evitar que tus manos aparenten más edad. Un diseño

con acabado brillante puede aportar luminosidad y hacer que las uñas se vean más cuidadas, pulidas y sofisticadas. Por el contrario, los acabados mate aportan una apariencia más plana y menos juvenil.

No te olvides de las cutículas

Presta atención también a las cutículas. Mantenerlas hidratadas con aceite o crema de manos le darán un glow up a tus manos y las harán lucir mucho más cuidadas y saludables.