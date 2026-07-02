El contorno de ojos que deberías empezar a usar desde los 25, aunque creas que es demasiado pronto

Si tienes 25 años y nunca has usado contorno de ojos porque crees que es “para más adelante”, este es exactamente el momento de reconsiderarlo. No para obsesionarte con el envejecimiento sino porque hay una razón muy concreta por la que los dermatólogos señalan esa edad como el punto de partida ideal.

Por qué los 25 años son el momento clave

A partir de los 25 la producción de colágeno y elastina comienza a ralentizarse de forma progresiva, y la zona del contorno de ojos es la primera en registrar ese cambio porque es la piel más fina y delicada de todo el rostro. A diferencia del resto de la cara, esta área tiene menos glándulas sebáceas, lo que la hace más propensa a la deshidratación, las líneas finas y las ojeras desde una edad más temprana. Empezar antes de que aparezcan los primeros signos es infinitamente más efectivo que actuar cuando ya están visibles.

Qué buscar a los 25, que no es lo mismo que a los 40

A esta edad no necesitas un contorno antiedad agresivo ni con retinol intenso. Lo que los dermatólogos recomiendan para esta etapa es priorizar la hidratación con ácido hialurónico, que retiene agua y mantiene la zona tersa y luminosa, junto con vitamina E para proteger la barrera cutánea. Los activos más potentes como el retinol encapsulado o la coenzima Q10 son más relevantes a partir de los 30 o 35, cuando los signos ya empiezan a hacerse visibles.

Cómo aplicarlo correctamente para que funcione de verdad

La técnica de aplicación importa tanto como el producto elegido. La cantidad correcta es del tamaño de un grano de arroz para ambos ojos, aplicada con el dedo anular, que es el que ejerce menos presión, mediante pequeños toquecitos desde el lagrimal hacia la sien. Nunca arrastrando ni frotando, porque la piel de esta zona es tan fina que la fricción repetida es en sí misma una causa de envejecimiento prematuro.

Cuándo usarlo para maximizar los resultados

Mañana y noche es lo ideal, pero si solo puedes incorporarlo una vez al día, que sea de noche, cuando la piel está en modo reparación activa y aprovecha mejor los activos hidratantes. La constancia es más importante que el producto en sí: un contorno básico aplicado todos los días da mejores resultados a largo plazo que uno muy sofisticado que usas de vez en cuando.

Por qué la crema facial no es suficiente para esta zona

Muchas creen que si ya tienen una buena hidratante no necesitan contorno específico, pero la piel del contorno de ojos es tan diferente al resto del rostro que necesita una fórmula pensada específicamente para su grosor y sensibilidad. Aplicar la crema facial en esa zona no solo puede ser insuficiente sino también irritante si contiene ingredientes demasiado activos para una piel tan delgada.