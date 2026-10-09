¿Y si Blancanieves nunca hubiera necesitado a un príncipe para salvarla? Suena a una idea muy actual y empoderada, y esa es misión detrás de Eternal Youth, la nueva propuesta de Christian Louboutin para la temporada primavera-verano 2027, que transforma los cuentos de hadas en una celebración de la libertad, la confianza y el poder de ser una misma. El #girlpower en todo su esplendor.

Presentada el 2 de octubre en París, esta puesta en escena nos recuerda que el verdadero glamour no tiene nada que ver con conseguir la aprobación de los demás, sino de simplemente sentirnos seguras con nosotras mismas. De hecho, la firma francesa decidió recuperar el significado original de esta palabra, que antiguamente estaba relacionada con la magia y los hechizos capaces de transformar nuestra manera de ver el mundo. Y para darle vida a esta fantasía, ¿quién mejor que la icónica Dita Von Teese?

Cortesía

Christian Louboutin reinventa el cuento de Blancanieves con un poderoso mensaje de empoderamiento femenino

Dita Von Teese se convierte en una Blancanieves que no necesita ser rescatada

Al igual que la princesa de Disney que nos conquistó en nuestra infancia, Dita Von Teese hizo lo mismo con su cabello negro, piel de porcelana y labios rojos. Sin embargo, esta versión de Blancanieves tiene algo muy diferente: no espera a que aparezca un apuesto príncipe para cambiar su destino. En Eternal Youth, la artista interpreta a una mujer que emprende un viaje de transformación personal en un universo donde la magia parece haberse perdido. Su llegada representa la esperanza de recuperar la imaginación, el deseo y la capacidad de volver a creer en lo extraordinario.

Y, como era de esperarse, su vestuario estuvo a la altura de la fantasía. Dita lució un corsé creado por Mr. Pearl, un tocado de Stephen Jones y una espectacular capa blanca diseñada por John Galliano. Una combinación de moda y elegancia que convierte cada detalle en parte de la historia.

Uno de los momentos más simbólicos de la propuesta ocurre cuando la protagonista se encuentra frente a otra versión de sí misma. Por un lado, está la mujer que intenta cumplir con las expectativas de los demás. Por el otro, aquella que desea vivir bajo sus propias reglas. Aunque inicialmente parecen enfrentarse, ambas representan diferentes facetas de una misma persona. Y conforme avanza la historia, la protagonista descubre que no necesita elegir entre ellas.

El mensaje es tan sencillo como poderoso: no tienes que encajar en una sola versión de ti misma para sentirte cómoda y completa. Porque crecer también significa aceptar la evolución de uno mismo y dejar de intentar convertirnos en la mujer que otros esperan que seamos. Es decir, no necesitamos un príncipe que venga a rescatarnos.

Women’s Spring/Summer 27 show Eternal Youth: a fairytale of empowerment Cortesía

Los zapatos de Christian Louboutin se convierten en símbolos de libertad

En esta historia, los zapatos son mucho más que accesorios capaces de transformar cualquier look. La propuesta recupera tres elementos de los relatos fantásticos: los zapatos rojos que permiten bailar sin descanso, las botas de siete leguas que recorren enormes distancias y las sandalias aladas de Hermes, asociadas con la capacidad de volar.

Cada uno representa una posibilidad diferente, pero todos comparten una misma idea: avanzar, descubrir nuevos caminos y atreverse a evolucionar. En medio de este universo aparece también Pigalle, uno de los diseños más emblemáticos de Christian Louboutin, que se convierte en una especie de guía para la protagonista. Más allá de su silueta reconocible, el zapato representa la seguridad, la independencia y la libertad de tomar nuestras propias decisiones.

Porque, en esta ocasión, los tacones no están pensados para conquistar a alguien más, sino para caminar hacia la persona que realmente queremos ser, porque el verdadero glamour está en ser tú misma.