Cat eye nails: el manicure magnético que da efecto 3D sin necesidad de relieve real

Si has visto manicures que parecen tener una línea de luz moviéndose dentro de la uña, ya conociste a las cat eye nails, la tendencia magnética que pulla más de 135,000 búsquedas mensuales y que sigue creciendo con fuerza este 2026. Lo mejor de todo es que el efecto tridimensional que logra es completamente óptico, no requiere ningún relieve físico ni texturas extra sobre la uña.

Cómo funciona la magia detrás del efecto

El gel cat eye contiene partículas metálicas suspendidas en la fórmula. Cuando pasas un imán cerca de la uña antes de curar el gel, esas partículas se desplazan y se concentran formando una línea luminosa que parece moverse según el ángulo de la luz, exactamente como la pupila de un gato. El efecto requiere paciencia: si mueves el imán muy rápido, la línea sale borrosa, pero si la mantienes firme el tiempo suficiente, el resultado es un haz de luz nítido y luminoso que detiene conversaciones.

La evolución 2026: del cat eye clásico al velvet magnético

La versión que está dominando este año se llama velvet magnetic, y es muy distinta a las líneas gruesas y opacas de hace una década. En lugar de concentrar las partículas en una sola línea, la técnica busca dispersarlas de forma uniforme por toda la uña para que capten la luz desde cualquier ángulo, logrando un efecto que parece tener un alma 3D atrapada bajo la superficie, en lugar de una simple línea sobre ella.

Los tonos que mejor funcionan

Una base oscura u opaca es la que hace que el efecto magnético realmente resalte. El negro o azul marino profundo son las opciones clásicas de máximo contraste, pero tonos como el café mocha o el verde bosque logran una versión más sutil y de lujo discreto. Para algo más etéreo, la tendencia de temporada combina lavandas y mentas lechosas con un shift plateado, perfecta para quien busca algo delicado pero con movimiento.

La técnica del French magnético

Una de las formas más virales de llevar esta tendencia es el French cat eye: se aplica una base oscura, una línea fina de gel magnético solo en la punta, y se usa el imán para jalar el shimmer hacia el centro de la uña, creando un degradado luminoso en lugar de la punta sólida tradicional.

Por qué es difícil de replicar en casa

A diferencia de otras tendencias virales, esta requiere geles de formulación específica, conocidos como fórmulas 9D o 12D, que contienen partículas más finas y múltiples tonos dentro de un solo frasco, capaces de cambiar de champagne a rosa o de plateado a azul hielo según el movimiento de la mano. Esa complejidad es justo lo que convierte al cat eye en un servicio de salón más que en un DIY accesible, y por eso muchos nail artists lo están posicionando como un servicio premium.

El tip que marca la diferencia

Sostener el imán a 45 grados sin tocar la uña durante diez a quince segundos es el paso más importante, y curar de inmediato apenas se logra el patrón deseado, porque incluso treinta segundos de retraso pueden hacer que las partículas se asienten de nuevo y la línea pierda nitidez. Un top coat de alto brillo al final intensifica la sensación de profundidad, aunque una versión mate también está ganando terreno para un acabado tipo metal congelado.