Adiós al manicure clásico: las “glass blush nails” serán la obsesión de la temporada

Si el glazed donut y el chrome espejo dominaron los últimos dos años, el 2026 trajo un giro completamente distinto: las glass blush nails, una fusión entre la transparencia tipo cristal y ese rosa suave que imita el flush natural de la piel. Es la tendencia más sofisticada del momento, y ya está reemplazando al French manicure clásico en salones de todo el mundo.

Qué las hace tan especiales

La técnica combina un gel “blush” semitransparente aplicado en gradiente, más concentrado cerca de la cutícula y desapareciendo hacia transparencia total en la punta de la uña. El efecto recuerda al vidrio soplado o al hielo cristalino, pero con un toque rosado que da la sensación de “piel desde adentro” en lugar de esmalte aplicado encima. Es, literalmente, la versión manicure del glass skin que ya conquistó el maquillaje facial.

Por qué es más difícil de lo que parece

A diferencia de otras tendencias jelly que usan colores sheer, las glass blush nails son prácticamente incoloras o con un tinte casi acuoso, lo que exige una precisión extrema en la preparación de la uña. Cualquier imperfección se nota de inmediato porque no hay pigmento que la disimule, así que esta es una de esas tendencias donde la habilidad técnica del nail tech importa tanto como el diseño en sí.

El detalle que resuelve el reto más grande

Uno de los desafíos de las extensiones transparentes es disimular la sombra del crecimiento natural de la uña. Los profesionales lo solucionan con la transición en gradiente que mencionamos arriba, y con limpieza constante del interior de la extensión para que el “cristal” se mantenga claro y brillante.

Cómo se ve en la vida real

Las versiones más populares incluyen un sheer rosa casi candy, tipo jelly, donde se alcanza a ver la sombra de la uña natural debajo, creando una profundidad luminosa que se lee como “piel desde adentro” en lugar de pintada. También hay variantes con foil dorado presionado sobre el gel mientras aún está pegajoso, creando un contraste cálido precioso contra la base rosa fría-cálida.

Por qué se está convirtiendo en el servicio de lujo del momento

Por su nivel de dificultad, muchos salones ya posicionan esta técnica como un servicio premium, casi como una pieza de joyería para las manos. Si tu próxima cita de manicure busca algo que se sienta caro sin ser ruidoso, esta es exactamente la dirección.