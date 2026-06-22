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Moda y Belleza

¡Adiós a lo clásico! Así se llevan las uñas francesas más chic este verano

Las clásicas uñas francesa se reinventan con diseños modernos, llenos de color y texturas para este verano.

Junio 22, 2026 • 
Melisa Velázquez
Tendencias de uñas francesas para lucir moderna y sofisticada este verano

Tendencias de uñas francesas para lucir moderna y sofisticada este verano

Instagram/@bynatalieholt_

Las uñas francesas se han convertido en un clásico atemporal en el mundo del nail art; sin embargo, las tendencias se reinventan para crear diseños modernos y contemporáneos que lucen elegantes y vibrantes.

Este verano, apuesta por uñas francesas reinventadas con color y texturas que combinan modernidad y elegancia, que lejos de pasar desapercibidas, se convierten en una declaración de estilo sofisticado y actual que eleva cualquier look.

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Tendencias de uñas francesas para lucir moderna y sofisticada este verano

Para este verano, las uñas francesas se transforman en un lienzo para crear las diseños más divertidos y coloridos, que no dejan de ser elegantes y sofisticados.

Francesa colorida

Este diseño se caracteriza por estar llena de color, la mezcla de lunares y líneas crea un look creativo con mucha personalidad que no pasa desapercibida.

Francesa polka dot

Los lunares siguen siendo una de las tendencias más buscadas del 2026, y aplicados en las uñas francesas, crean un look discreto y sofisticado, capaz de elevar cualquiera de tus looks.

Francesa cat eye

Si buscas un diseño más magnético y elegante, puedes apostar el efecto cat eye en tu color favorito, y agregar sutiles detalles metálicos para un acabado más chic y glamuroso.

Francesa bicolor

Los diseños coloridos y llamativos son la estrella del verano, y las uñas francesas se adaptan tanto a tonos pasteles como a colores más intensos que no pasan desapercibidos.

Francesa vintage

Uno de los diseños más buscados, son las uñas francesas con colores llamativos, decoradas también con algunos puntos de color que recuerda a la tendencia Y2K.

Mini francesa

El mini french sigue siendo uno de los diseños más buscados, y puedes adaptarla con una hermosa combinación de colores en tonos pastel y detalles minimalistas.

Francesa invertida

Si buscas un diseño más llamativo, puedes optar por hacer la línea francesa en la parte superior de la uña, para crear un contraste diferente, pero igual de elegante y sofisticado.

Francesa floral

El verano es la temporada perfecta para crear diseños florales, pero si buscas un look discreto, puedes crear tu punta francesa con pequeñas flores.

Clásicas en su esencia, pero libres en su interpretación, las uñas francesas confirman que la elegancia no desaparece: solo se reinventa.

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