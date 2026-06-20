Uñas de la suerte: 7 diseños con simbolismo de protección que debes probar

Las uñas se han transformado en un hermoso accesorio que complementa nuestros looks y una forma de expresión personal, y una de las tendencias más populares del momento, son las uñas de la suerte, diseños inspirados en símbolos de protección, prosperidad y buenas energías que transforman la manicura en un pequeño amuleto para llevar a todas partes.

Y es que más allá de los tonos, texturas y acabados de temporada, estos diseños buscan transmitir intención para atraer la buena suerte o convertirse en poderosos amuletos de protección contra las malas energías.

Te podría interesar: Brillo, elegancia y glamour: por qué las uñas efecto espejo serán el diseño estrella del verano

Diseños de uñas de la suerte para la protección y la buena suerte

Desde el ojo turco hasta las estrellas, estos son algunos diseños que están conquistando las redes sociales y los salones de belleza.

Ojo turco

El ojo turco es uno de los amuletos de protección más populares del mundo, y en las uñas suele representarse con tonos azules, blancos y dorados sobre una base nude o transparente, y además de ser elegante, también tiene la capacidad de alejar las malas vibras y el mal de ojo.

Tréboles de cuatro hojas

Este símbolo universal de buena suerte se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan un diseño discreto pero lleno de intención, pues los pequeños tréboles verdes destacan especialmente sobre bases lechosas o en tonos pastel.

Estrellas doradas

Las estrellas representan esperanza, dirección y protección, y son perfectas para crear diseños minimalistas con diminutas estrellas metálicas sobre esmaltes translúcidos, perfectos para quienes desean una manicura sofisticada con un mensaje positivo.

Lunas y fases lunares

La luna está relacionada con los ciclos, la intuición y la transformación, y unas uñas decoradas con lunas en sus diferentes fases, son ideales para quienes atraviesan nuevos comienzos o buscan conectar con su lado más espiritual.

Herraduras

La herradura ha sido considerada durante siglos un símbolo de protección y prosperidad, y en las tendencias actuales aparece reinterpretada con acabados cromados, aplicaciones metálicas y diseños minimalistas que aportan un toque elegante y contemporáneo.

Serpientes

La serpiente simboliza renovación, sabiduría y crecimiento personal en numerosas culturas, y los diseños con líneas finas o detalles en relieve se han convertido en una de las propuestas más originales de la temporada.

Piedras y cuarzos

Las manicuras inspiradas en cuarzos, amatistas o jade recrean el aspecto de estas piedras mediante efectos marmoleados y destellos brillantes, y cada cristal tiene un significado distinto: protección, calma, equilibrio o abundancia, lo que permite personalizar el diseño según la intención de cada persona.

Catarinas

Las catarinas, también conocidas como mariquitas, son consideradas símbolos de buena suerte, protección y prosperidad en diversas culturas.

Ya sea por creencia, tradición o simple gusto estético, estos diseños demuestran que una manicura puede ser mucho más que un complemento de moda.