6 tips para cuidar tus manos durante el invierno

Aceptémoslo: en invierno, nuestras manos son las primeras en sufrir las consecuencias del clima. Entre el aire helado de la calle, la calefacción a tope en la oficina y el lavado constante, la barrera cutánea se rinde, dejando paso a la sequedad, las grietas y ese aspecto opaco que ninguna manicura puede ocultar.

Tener unas manos suaves no es solo cuestión de vanidad, es salud. Aquí te dejamos tips prácticos y algunos muy originales para que este invierno tus manos no delaten el frío.

1. El truco de la “Capa de Algodón” (Overnight Repair)

Este es el tip de oro de las abuelas que la ciencia respalda.



Antes de dormir, aplica una capa generosa de una crema ultra hidratante (busca ingredientes como manteca de karité o urea) o incluso aceite de coco virgen. Inmediatamente después, ponte unos y duerme con ellos. Por qué funciona: Los guantes crean un efecto oclusivo que obliga a la piel a absorber todo el producto, despertando con manos de bebé.

2. Guantes: Tu escudo de moda y protección

Parece obvio, pero el error es ponérselos demasiado tarde.



No esperes a que tus manos estén congeladas para sacar los guantes. Póntelos mientras tus manos aún están calientes por el calor del hogar. Originalidad: Si usas mucho el celular, invierte en guantes con tecnología táctil en las yemas. Así evitarás exponerte al frío cada vez que respondas un WhatsApp.

3. El cambio de temperatura: Tu peor enemigo

Pasar de un chorro de agua muy caliente al frío extremo del exterior es el camino directo a los sabañones y las grietas.



El tip: Lava tus manos siempre con agua tibia, nunca hirviendo. El agua muy caliente barre los aceites naturales de la piel, dejándola indefensa. Al terminar, asegúrate de secarlas perfectamente (especialmente entre los dedos) para evitar que la humedad se enfríe y reseque la dermis.

4. Exfoliación suave (¡No te pases!)

En invierno también hay células muertas que remover, pero no puedes usar exfoliantes agresivos.



El tip: Haz un exfoliante casero mezclando una cucharadita de azúcar con aceite de oliva o de almendras. Masajea suavemente una vez por semana. Esto activará la circulación y permitirá que tu crema hidratante penetre mejor.

5. Protector solar... ¿en las manos? ¡Sí!

Solemos creer que el sol de invierno no quema, pero la radiación UVA (la que envejece la piel) sigue ahí, y el reflejo del sol en superficies frías puede ser intenso.



El tip: Usa una crema de manos que ya contenga FPS 30. Evitarás las manchas prematuras y el envejecimiento de la piel del dorso, que es extremadamente fina.

6. Aceite para cutículas: El detalle pro

La manicura dura menos en invierno porque la cutícula se reseca y se levanta (los odiosos “padrastros”).



El tip: Lleva siempre en tu bolsa un aceite de cutículas en formato roll-on o pluma. Aplicarlo dos veces al día mantendrá el marco de tu uña hidratado y evitará que te muerdas o arranques pieles por la sequedad.

Reflexión: El lenguaje de tus manos

Tus manos dicen mucho de cómo te cuidas. Son tus herramientas de conexión: con ellas saludas, acaricias y creas. Tratarlas con mimo durante los meses más duros del año es un acto de autocuidado consciente. No esperes a que duelan o se agrieten para actuar; la prevención es el mejor tratamiento de belleza.