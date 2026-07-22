Isidora Vives: así se enamoró de la actuación y esto le enseñaron sus personajes

Isidora Vives, o Isi como cariñosamente la conocemos, es la protagonista de nuestra nueva portada digital #LaVidaEsUnaTelenovela de Apple, y se sentó con nosotros para platicarnos su historia completa: desde el momento exacto en que se enamoró de la actuación, pasando por los personajes que más la han marcado, hasta el sueño que hoy por fin se le cumplió con la música. Esta es la plática más honesta que le hemos sacado hasta ahora.

El proyecto que le robó el corazón

Cuando le preguntamos cuál ha sido el personaje que más ha disfrutado interpretar en toda su carrera, Isi no lo dudó ni un segundo: fue Mi corazón es tuyo, su primer proyecto, al que le tiene un cariño enorme simplemente por ser el que le abrió las puertas de este mundo. Sin embargo, también reconoció que dos papeles posteriores, Miranda en Si nos dejan y Natalia en Mi secreto, fueron los retos actorales más grandes de su carrera, porque la llevaron a explorar rincones muy oscuros de sí misma para poder darle vida a dos personalidades completamente distintas a la suya.

Un café con Natalia: el consejo que le daría a su personaje más herido

Le pedimos que se imaginara sentándose a tomar un café con cualquiera de sus personajes, y Isi eligió a Natalia sin pensarlo mucho. La describe como una mujer cargada de heridas que, en lugar de sanarlas, decidió convertirlas en rencor. El consejo que le daría sería aprender a perdonar, porque al final del día perdonar a los demás también es una forma de perdonarte a ti misma: la gente sigue su camino de cualquier forma, y quien se queda atorado en el resentimiento es quien más pierde.

Lo que Miranda le enseñó sobre la empatía

De todos sus personajes, hay uno que Isi asegura que la cambió como persona fuera de las cámaras: Miranda, de Si nos dejan. Ella misma cuenta que interpretarla en plena adolescencia, cuando estaba viviendo su propio proceso de crecimiento, la ayudó a entender de cerca lo que se siente vivir con depresión y ansiedad, condiciones que ella nunca había experimentado en carne propia. Gracias a este personaje, dice, hoy le resulta mucho más fácil empatizar con las personas que sí atraviesan por esto.

Si Isi fuera guionista: así sería su personaje soñado

Le pedimos que se pusiera en los zapatos de guionista y creara su propio personaje desde cero, y el resultado fue puro romance dramático estilo notebook. Isi imaginó una protagonista que ha sufrido mucho, pero que esa misma adversidad la vuelve más fuerte, alguien que resuelve todo sola hasta que llega el amor de su vida a decirle que se relaje, que él se encarga. La bautizó Amelia, en honor a la protagonista de un libro que ella misma escribió, titulado Melodías del adiós, donde su personaje recibe una noticia médica que la hace decidir vivir cada momento al máximo junto al amor de su vida.

El salto a la música: cuando el sueño de la Isi chiquita por fin se cumplió

Después de años dedicados por completo a la actuación, Isi finalmente le dio espacio a otro sueño que traía guardado desde niña: la música. Ella misma lo describe como un apapacho al corazón, porque durante mucho tiempo pensó que ese tren ya se le había ido. Hoy está aprendiendo a combinar ambos mundos, aprovechando los tiempos libres entre grabaciones para componer y meterse a sesiones de estudio, y encontrando en los huecos naturales entre proyecto y proyecto de actuación el espacio perfecto para consentir esta nueva faceta.

Lo que viene para Isi

Para cerrar, Isi nos adelantó que se vienen meses llenísimos: más música, colaboraciones con otros artistas, un concierto próximamente y hasta la posibilidad de un EP o álbum completo. En la actuación tampoco va a bajar el ritmo, con proyectos que se estrenarán este mismo año y otros que ya están confirmados para el próximo. Así que ya lo sabes: hay que estar muy pendientes de todo lo que se avecina para Isidora Vives.