Malfy: El toque italiano que eleva los brindis de esta temporada

Cuando llegan las fiestas, el calendario se llena de cenas, reencuentros y brindis que se alargan entre risas. En ese escenario donde el ambiente importa tanto como el sabor, Malfy Gin se posiciona como una elección elegante, versátil y sorprendentemente fácil de integrar a cualquier mesa festiva. Una ginebra italiana que equilibra estilo, frescura y personalidad, ideal para quienes buscan cócteles con carácter sin complicaciones.

El secreto está en su origen. Malfy combina enebro de alta calidad con cítricos mediterráneos —como limón o pomelo, según la expresión— para lograr un perfil aromático fresco, floral y cítrico. El resultado es una ginebra luminosa, que conecta de manera natural con los sabores de la temporada decembrina y se adapta con facilidad a distintos momentos del día.

Una de las grandes virtudes de Malfy Gin es su capacidad de encajar en contextos muy distintos. Sus diferentes versiones permiten crear desde tragos sencillos y relajados hasta cócteles más refinados, convirtiéndola en una opción segura para compartir con amigos, familia, suegros o incluso en esa primera cena en casa de la pareja donde todo cuenta.

1. Gin & Tonic

La receta clásica, ideal para el welcome drink o un primer tiempo ligero.

Agrega a una copa globo o vaso corto, 50 ml de Malfy Originale (o Limone) + 150 ml de agua tónica.

Decora con una rodaja de limón.



2. Spritz a la italiana

Ideal como aperitivo antes de la cena, o para iniciar el brindis con amigos.

En copa de vino blanco, agregar 35 ml de Malfy Rosa + 50 ml de Prosecco + 50 ml de limonada o agua mineral + hielo.

Decora con una rodaja de cítrico, una ramita de romero o frutas del bosque.

3. Originale White Lady

Un cóctel refinado, ideal para cenas románticas o reuniones más sobrias. Perfecto para impresionar a los padres, suegros o esa reunión con los “directivos”.

En una copa globo incorpora 50 ml de Malfy Originale + 25 ml de Triple Sec (o Cointreau) + 15 ml de jugo de limón fresco + 10 ml de jarabe simple. Agita con hielo y cuela en copa fría.

Decora con twist de limón.

4. Cítrico-frutal Malfy Rosa

De carácter mediterráneo, es un cóctel ideal para un ambiente relajado, acompañado de botanas o platillos navideños ligeros.

En copa globo o vaso corto mezcla 50 ml de Malfy Rosa + hielo + agua tónica o mineral, al gusto.

Decora con rodajas de naranja o cítricos de temporada.