¿En tus propósitos de este año está asistir a una carrera de F1?

Si has visitado Las Vegas antes, sabrás que es una ciudad con una vibra especial y llena de energía. Es un lugar al que (en su mayoría) la gente va para divertirse, y eso se siente desde que pones el primer pie fuera del avión al llegar. Pero esta energía se intensifica durante el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 de la ciudad y cobra una vida aún más especial; es algo que realmente recomiendo vivir.

Sí, sí, sé que estamos en febrero y me dirás: “¿Para qué me cuentas esto ahora si falta casi un año para el siguiente?”. Pues porque nunca es demasiado pronto para empezar a planear tu próximo escape, y más cuando se trata de un evento de talla mundial al que tantos quieren asistir (y además, empezar a planear puede ser una excelente sorpresa de San Valentín para una pareja fanática de la F1).

A diferencia de otras carreras de F1 en el mundo, la de Las Vegas tiene muchas formas de disfrutarse que no necesariamente significan desembolsar cientos de miles de pesos (aunque también puedes hacerlo si lo que prefieres es la experiencia más VIP).

El hecho de ser un circuito callejero hace que parte del trazado pase por el icónico Strip, al que muchos hoteles y restaurantes tienen vista y donde organizan eventos especiales para disfrutar de una noche de Fórmula 1. Por ejemplo, el restaurante italiano Giada, ubicado en el hotel Cromwell, cuenta con una vista privilegiada de la recta por la que pasan los pilotos y ofrece cena estilo buffet con bebidas incluidas durante las tres noches que dura el evento. Además, cuentan con pantallas dentro del restaurante para que puedas escuchar la narración de la carrera y seguir en qué posición va tu piloto favorito.

Andrew Bruah

Como experiencia más exclusiva, el hotel Bellagio también monta su hospitality frente al hotel, donde los asistentes reciben trato VIP para disfrutar de la carrera y menús curados por algunos de los celebrity chefs más top, desde el chef Morimoto hasta Wolfgang Puck, entre otros. Además, es un gran spot para ver al ganador de cerca, pues tras coronarse, las icónicas fuentes del Bellagio se convierten en el escenario perfecto para el photo op.

Pero si lo que quieres es algo más tradicional, puedes optar por comprar boletos en gradas. Las que más te recomiendo son las ubicadas frente a The Sphere, ya que están cerca de una curva, lo que las convierte en una posición privilegiada del circuito. Y nada como ver los monoplazas pasar a toda velocidad frente a las imágenes cambiantes que se proyectan en The Sphere.

Pero bueno, la carrera en sí es solo parte de la experiencia, pues todo el Strip y la ciudad se llenan de activaciones relacionadas que te harán vivir la F1 de una forma totalmente distinta. Para la shopaholic que llevas dentro, en el hotel Venetian encontrarás el F1 Hub, la tienda con todo el merch que puedas imaginar y muchas piezas exclusivas de Las Vegas; eso sí, prepárate para hacer fila un buen rato.

Si lo que buscas es un poco de adrenalina y sentirte como los pilotos, puedes visitar el F1 Arcade en The Forum Shops del Caesar’s Palace. Aunque está abierto todo el año, vale la pena visitarlo durante el fin de semana de la carrera para probar sus simuladores y disfrutar de drinks con la cara de tu piloto favorito, servidos en mini autos de Fórmula 1.

Hablando de drinks, la tradición del shoey ya es todo un ícono de la carrera en Las Vegas. Cada año se crea una serie de zapatos de edición especial (de los que solo se producen 50 piezas de cada modelo) para tomar tu bebida favorita, siguiendo la tradición popularizada por Daniel Ricciardo. Si quieres conseguir uno (o más), necesitas estar muy pendiente de las redes de Vegas, pues cada día anuncian ahí el lugar y la hora del drop.

Para una opción más fácil de asegurar, puedes visitar el Shoey Bar en el Bellagio, donde crean su propia versión; y aunque también son limitados, hay muchas más piezas disponibles que en los drops oficiales.

Esto por mencionar solo algunas de las activaciones que suceden en la ciudad, pero lo cierto es que, sin importar dónde te hospedes, encontrarás toda la vibra de la carrera y momentos especiales: desde displays con los uniformes de algunos pilotos hasta experiencias interactivas y mucho más.

Fotos: Cortesía de Las Vegas